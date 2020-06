Comunicado do Business Wire :Thales

A Thales irá fornecer sua solução de sinalização SelTrac? Communications Based Train Control (CBTC) na Coreia do Sul, Turquia e China, após assinar três contratos de sinalização ferroviária urbana. Apesar da atual pandemia de Covid-19, governos de todo o mundo estão comprometidos em avançar com desenvolvimentos cruciais de transporte público, e a tecnologia da Thales será uma parte importante destes projetos.

Metrô de Incheon, Aumento da Capacidade da Linha 2

A linha 2 do metrô de Incheon faz parte da rede geral do Metrô Metropolitano de Seul, que atualmente está passando por modernização para melhorar o desempenho e a confiabilidade da rede.

A Thales assinou um contrato com a DaeaTi, uma das principais empresas de tecnologia de sinalização ferroviária da Coreia do Sul, a fim de fornecer novos equipamentos de sinalização para o aumento da capacidade de estações ferroviárias da linha 2 da Incheon, que atenderá a necessidade de estacionar seis novos trens sem condutores com segurança. Os trens serão entregues em 2021 com o Controlador de Veículos a Bordo da Thales (VOBC, sigla em inglês), que foi contratado em separado com a empresa ferroviária Woojin Ind em 2019. Desde o início do serviço renovado do metrô L2 da Incheon em julho de 2016, o fluxo de passageiros dobrou de 90.000 para 180.000 por dia, levando a necessidade de seis trens adicionais para corresponder ao aumento.

A Thales trabalha com a cidade de Incheon e a Incheon Transit Corporation desde 2009 na linha 2 de Incheon, concentrando-se em atender melhor os usuários de transporte público de Incheon como seu objetivo comum.

Metrô de Istambul, Linha M10

A linha M10 será a primeira linha de metrô para o Aeroporto Internacional Sabiha Gokcen, o segundo aeroporto mais movimentado da Turquia, no lado asiático de Istambul, e terá 7,5 km de trilhos e quatro estações. A joint venture Gülermak-YSE é a principal empreiteira do projeto, e a Thales foi contratada pela Çelikler Taahhut, uma grande empresa de construção, para instalar seu sistema SelTrac? CBTC na nova linha M10 em Istambul na Turquia, conectando o distrito de Kaynarca e o aeroporto Sabiha Gokcen. A linha M4 já está equipada com a solução SelTrac? da Thales e o novo contrato estenderá a tecnologia existente à nova linha.

Após a conclusão, a nova linha permitirá conectividade entre o aeroporto e as principais cidades, levando 13 minutos do aeroporto para Kaynarca, 46 minutos para Kadikoy e uma hora para Yenikapi, no lado europeu. Este projeto faz parte das principais prioridades do governo da Turquia para melhorar o transporte nas principais cidades, com um forte foco na conectividade entre os centros de transporte.

Metrô de Nanchang, Linha 4

A Thales SEC Transportation System Company Limited (TST), joint venture da Thales com a Shanghai Electric, fornecerá a sinalização para a primeira fase da nova linha 4 do metrô em Nangchang, capital e maior cidade da província de Jiangxi, no leste da China. A primeira fase da linha 4 do metrô Nanchang será expandida da estação Baimashan à estação Yuweizhou, passando pela área principal de Nanchang para conectar cinco distritos. A primeira fase da linha 4 do metrô de Nanchang tem uma extensão total operacional de 39,6 km, com 34,1 km de trechos subterrâneos, 5,5 km de trechos elevados e 29 estações, sendo a maior linha de metrô de Nanchang, com o maior número de estações.

O TST está familiarizado com a rede, pois já entregaram sistemas de sinalização para as linhas 1 e 2 do metrô de Nangchang. Este projeto permitirá que o metrô de Nanchang continue a atender à população de Nanchang em rápido crescimento.

Paralelamente na China, em 23 de abril, a linha 16 do metrô de Hangzhou, conectando Hangzhou ao centro da cidade com o distrito de Lin'an, entrou no serviço renovado sem problemas. Esta linha de metrô muito rápida conta com as tecnologias do sistema de sinalização Thales SEC Transport para máxima segurança e eficiência, garantindo viagens diárias agradáveis e confiáveis aos passageiros locais e mostrando o compromisso da Thales com o transporte terrestre na China.

"Durante o período de Covid-19, continuamos a trabalhar em conjunto com nossas parcerias globais em grandes cidades como Incheon, Istambul e Nanchang. A Thales está comprometida em fornecer a tecnologia de ponta em sinalização SelTrac? CBTC. Independentemente da rede ou da cidade, continuamos a adaptar nossa solução para atender às necessidades do cliente e fornecer soluções de transporte confiáveis a seus passageiros." - Dominique Gaiardo,Vice-Presidente e Diretor Geral da Empresa de Sinalização Ferroviária Urbana da Thales.

Sobre a Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) é um líder global em tecnologia que está construindo o futuro do mundo, hoje. O Grupo fornece soluções, serviços e produtos aos seus clientes nos mercados aeronáutico, espacial, transporte, identidade e segurança digital e defesa. Com 83 mil funcionários em 68 países, a Thales gerou vendas de EUR19 bilhões em 2019 (em uma análise pró-forma incluindo a Gemalto durante 12 meses).

A Thales está investindo principalmente em inovações digitais - conectividade, Big Data, inteligência artificial e cibersegurança - tecnologias que apoiam negócios, organizações e governos em seus momentos decisivos.

Transportes

