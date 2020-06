Pence: vamos responsabilizar China e OMS por falhas em advertir sobre covid

O vice-presidente americano, Mike Pence, afirmou que os Estados Unidos "responsabilizarão" a China e a Organização Mundial da Saúde (OMS) pelas "falhas em advertir adequadamente o mundo sobre o coronavírus". Em entrevista à Fox Business, Pence também disse que o país asiático "não foi correto" e não forneceu dados sobre a pandemia.



O vice, no entanto, informou que Pequim continua comprando produtos agrícolas de Washington, como parte da fase 1 do acordo comercial assinado em 15 de janeiro entre os dois países.



Na entrevista, Pence também falou sobre os protestos que se espalharam pelas principais cidades do país após a morte de George Floyd, um homem negro que foi asfixiado por um policial branco em Minneapolis. Segundo o vice-presidente, não houve aumento nos casos de coronavírus por causa das manifestações. "Nossa equipe tem acompanhado muito de perto as possíveis implicações desses protestos para a saúde", afirmou.



Pence disse, ainda, que os pacotes de estímulos fiscais do governo e as orientação para a reabertura econômica nos estados americanos abriram caminho para a recuperação econômica. "Nossa economia está voltando", declarou.