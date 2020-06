Rayo Vallecano vence Albacete na volta do futebol espanhol após paralisação

O Rayo Vallecano venceu o Albacete por 1 a 0 nesta quarta-feira em um jogo da 2ª divisão espanhola, no retorno do futebol profissional espanhol após a interrupção provocada pela pandemia, antes da grande retomada da LaLiga na quinta-feira com o clássico Sevilla-Betis.

As duas equipes jogaram o segundo tempo da partida referente à 20ª rodada da 2ª divisão espanhola, suspensa em 15 de dezembro devido aos insultos proferidos contra o jogador ucraniano do Albacete, Roman Zozulya, que na ocasião foi chamado de "nazi".

Seis meses após o início da partida, o peruano Luis Advíncula marcou o gol da vitória do Rayo com um chute na entrada da área (61).

O Albacete jogou com um a menos devido à expulsão em dezembro de Eddy Silvestre. O jogo desta terça começou com um minuto de silêncio em memória dos mortos pela pandemia de coronavírus.

A vitória coloca o Rayo Vallecano provisoriamente na 7ª posição da segunda divisão espanhola, 13 pontos atrás do líder, o Cádiz.

O Albacete, por outro lado, permanece afundado na 18ª posição na tabela, a um passo da zona de rebaixamento.

Em dezembro, durante os primeiros 45 minutos, foi pedido ao público, por meio do sistema de som do estádio, que parasse com os insultos, mas o árbitro José Luis López Toca decidiu suspender a partida no intervalo.

Em 2017, Roman Zozulya teve que desistir de jogar por empréstimo no Rayo Vallecano, já que uma parte dos torcedores do clube, conhecida por sua ideologia esquerdista, acusou o jogador de ser partidário da extrema direita, o que ele nega.

Estes 45 minutos serviram como aperitivo antes da grande retomada da Liga na quinta-feira, com o 'Dérbi da Andaluzia', Sevilha-Betis, que abrirá a 28ª rodada do campeonato espanhol.

No sábado, o Barcelona, líder da Liga, vai visitar o Mallorca, enquanto que no domingo o Real Madrid vai receber o Eibar também pela 28ª rodada do campeonato espanhol, a primeira das onze rodadas que ainda restam na competição.