Ex-primeiro-ministro do Lesoto pagou quase US$ 24.000 a assassinos de sua ex-mulher

O ex-primeiro-ministro do Lesoto, Thomas Thabane, pagou quase US$ 24.000 aos assassinos de sua primeira esposa em 2017, de acordo com a acusação policial em um documento que a AFP teve acesso nesta quarta-feira.

No poder por três anos, Thabane, 80 anos, renunciou ao cargo no mês passado após vários meses de crise política, causada por sua acusação pelo assassinato de Lipolelo Thabane pouco antes de assumir o cargo.

Sua segunda esposa, Maesaiah Thabane, 43, foi indiciada em fevereiro e na semana passada ele foi colocado em prisão provisória.

Em um documento divulgado à justiça na terça-feira, o vice-chefe de polícia do pequeno reino localizado na África do Sul, Paseka Moketa, acusou Thomas Thabane e sua atual esposa de terem pago pistoleiros para se livrar da vítima, morta a tiros na frente da casa dele.

"(O casal) queria a morte da vítima para que (Maesaiah Thabane) pudesse se tornar a primeira-dama", escreveu Moketa, acrescentando que "o próprio Thabane indicou aos assassinos a residência da vítima".

O ex-primeiro ministro se casou com sua segunda esposa dois meses após a morte da primeira. Segundo o chefe de polícia, o casal havia prometido aos assassinos um valor total de quase US$ 180.000, que lhes seria pago em várias parcelas mensais.