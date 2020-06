Secretário do Tesouro diz que recuperação dos EUA já está em andamento

Os Estados Unidos estão a caminho de recuperar sua economia após a paralisação imposta pela luta contra o coronavírus, disse o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin.

"A economia dos Estados Unidos começou a se recuperar e nossa recuperação está em andamento", afirmou Mnuchin a um comitê do Senado.

Segundo ele, o último relatório sobre o mercado de trabalho mostrou que 2,5 milhões de empregos foram criados em maio e a taxa de desemprego caiu para 13,3%, embora permaneça em níveis semelhantes aos da Grande Depressão há 90 anos.

Mnuchin disse que, de acordo com a Câmara de Comércio dos Estados Unidos, 79% das pequenas empresas já reabriram e metade que segue fechada planeja retornar aos negócios em breve.

O secretário atribuiu grande parte desses resultados à ajuda de US $ 2,2 trilhões aprovada no mês passado pelo Congresso, quando o bloqueio da atividade econômica começou.

Esses fundos foram utilizados para empréstimos e garantias que permitiriam às empresas apoiar seus funcionários e também dar auxílio em dinheiro aos americanos.

"Esse posicionamento econômico é o resultado direto do trabalho conjunto do governo Trump e do Congresso que aprovou leis bipartidárias que garantiram a liquidez de que trabalhadores e empresas precisavam", afirmou.

Mnuchin disse, no entanto, que a magnitude da crise econômica exige maiores gastos.

"Acho que vamos precisar de outro plano bipartidário", apontou.

Seus comentários estão alinhados com a posição do Federal Reserve, cujo presidente Jerome Powell apontou que é necessário um estímulo adicional.