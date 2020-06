Jogadoras do time feminino do Chelsea fazem doação contra violência doméstica

As jogadoras do time de futebol feminino do Chelsea vão doar o dinheiro recebido como bônus pelo título da liga inglesa a uma associação que ajuda vítimas de violência doméstica, anunciou Emma Hayes, diretora da seção feminina do clube de Stamford Bridge nesta quarta-feira.

O prêmio de 100.000 libras (cerca de 128.000 dólares) será concedido à associação "Shelter", uma organização de caridade que apoia mulheres e crianças vítimas de violência doméstica.

"Até agora, nosso compromisso era apoiar publicamente a campanha com um apelo à ação, mas todos queríamos fazer mais do que isso", disse Emma Hayes nesta quarta.

Se a atitude de doar nossas premiações pelo título puder aliviar as preocupações e os problemas de algumas pessoas, então é o mínimo que poderíamos fazer", disse ela.

Sandra Horley, CEO da associação, agradeceu a doação.

"Somos muito gratos ao Chelsea Women, não apenas por destacar o problema da violência doméstica, mas também por uma importante contribuição financeira. É um gesto incrível", disse ela.

Na semana passada o Chelsea foi declarado campeão da Superliga Feminina, o campeonato inglês de futebol feminino, que foi suspenso permanentemente após ser interrompido em março devido à pandemia de coronavírus.

A classificação final foi estabelecida a partir de uma proporção de pontos por jogo, o que levou o Chelsea, que era o segundo no momento da interrupção, a subir para o primeiro lugar em detrimento do Manchester City, sendo assim e proclamado campeão da temporada.