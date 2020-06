Comunicado do Business Wire :Procter & Gamble

Nesta semana, P&G; Beauty convocou uma reunião virtual com as principais ONGs globais para discutir o papel da indústria de beleza em impulsionar o progresso em direção a um futuro mais sustentável, inclusivo e resiliente.

Até agora, a indústria atendeu às preocupações dos consumidores sobre segurança, qualidade, origem e sustentabilidade com uma série de reivindicações - como fontes naturais, orgânicas ou limpas -, muitas das quais carecem de definições e padrões claros e que, às vezes, estão em desacordo entre elas. O grupo, composto por Alex Keith, CEO da P&G; Beauty, e por especialistas de várias ONGs, reconheceu que é mais vital do que nunca olhar para esses desafios como algo interconectado, e não de forma individual. Para que a indústria se adapte ao futuro e construa resiliência nos negócios, o grupo concluiu que deve enfrentar desafios sistêmicos por meio de ações coletivas, aproveitando o melhor da ciência e protegendo a natureza, e então, propositadamente unindo ambas.

P&G; Beauty está abordando este tema por meio da plataforma P&G; Responsible Beauty, uma abordagem de pensamento sistêmico enraizada nas conexões e interdependência de cinco princípios orientadores: Quality & Performance; Safety; Sustainability; Transparency, e Equality & Inclusion. Como parte do evento, P&G; Beauty compartilhou as metas da P&G; Responsible Beauty para 2030 (link), e um dos objetivos da plataforma é compartilhar abertamente as tecnologias, os programas ou processos que podem ajudar a indústria da beleza a ter um impacto maior e positivo no mundo. Como primeira ação tangível para dar vida a esse objetivo, a Companhia está disponibilizando publicamente um guia abrangente para o uso seguro de ingredientes botânicos em produtos de beleza (link). O guia, incorporando aprendizados de mais de uma década de pesquisas publicadas, fornece aos formuladores de marcas de beleza de pequeno a grande porte uma abordagem de segurança robusta para avaliar ingredientes botânicos e garantir o seu uso seguro nos produtos.

O evento, organizado em conjunto pela Women's Wear Daily, contou com a presença de representantes da imprensa de todo o mundo, e com o CEO da P&G; Beauty, Alex Keith, além do Conselho Consultivo da P&G; Responsible Beauty, um grupo assessor criado há mais de um ano para garantir que as prioridades da P&G; Beauty sejam fundamentadas pelos pensamentos e experiências mais inovadores e avançados. O Conselho é composto por representantes do Royal Botanic Gardens, Kew (uma autoridade líder mundial em ciências botânicas); World Wildlife Fund (WWF); Rainforest Alliance; Skin Health Alliance e Roundtable on Sustainable Biomaterials.

"Realizar um progresso significativo via crescimento responsável - enraizado no pensamento sistêmico- exige parceria e colaboração", disse Alex Keith, CEO da P&G; Beauty. "O Conselho Consultivo da P&G; Responsible Beauty ajuda a garantir que possamos trazer insights e experiências externas para as nossas tomadas de decisões e aplicar pensamentos sistêmicos em nossos planos, garantindo assim que consideremos as interdependências de uma escolha em outras áreas críticas".

O painel de discussão durante o evento cobriu uma série de tópicos, enfatizando até que ponto a saúde humana e a prosperidade econômica dependem de um mundo saudável e natural, bem como de que forma o pensamento sistêmico pode ajudar a indústria da beleza a navegar e entender as disrupções atuais e fornecer soluções para construir um retorno melhor ao mundo pós-COVID-19, focando no crescimento responsável.

"Criar a resiliência dos negócios de uma maneira que apoie um mundo sustentável, melhore a qualidade de vida, respeite os direitos humanos e proteja o meio ambiente é possível", disse Keith da P&G; Beauty. "Para a beleza, isso significa ir além das práticas ambientais para abordar a interdependência de todos os aspectos do desenvolvimento de produtos e comportamento corporativo - todas as atividades que afetam o consumidor de beleza e o mundo em que vivemos".

Sobre os membros do Conselho Consultivo da P&G; Responsible Beauty:

Rainforest Alliance // Rainforest-alliance.org Rainforest Alliance trabalha na interseção de negócios, agricultura e florestas para tornar "os negócios responsáveis" o novo normal, protegendo as florestas e melhorando a vida dos agricultores e das comunidades florestais.

Roundtable on Sustainable Biomaterial // Rsb.org Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) orienta o desenvolvimento e a produção responsáveis de biomassa, biocombustíveis e biomateriais por meio de soluções de sustentabilidade, certificação e parcerias de colaboração.

World Wildlife Fund // worldwildlife.org Por quase 60 anos, a WWF tem protegido o futuro da natureza. Uma das principais organizações de conservação do mundo, a WWF desenvolve soluções para ajudar as comunidades e a vida selvagem a prosperarem.

Royal Botanic Gardens, Kew // kew.org O recurso global para pesquisa de plantas e fungos, Royal Botanic Gardens, Kew, usa sua experiência incomparável, coleções botânicas e parcerias globais para lidar com os desafios críticos que a humanidade enfrenta.

Skin Health Alliance // skinhealthalliance.org Skin Health Alliance colabora com dermatologistas, pesquisadores e cientistas especializados em pele para fornecer uma verificação independente e com base científica sobre a segurança de produtos de beleza, clínicas, tratamentos e serviços.

