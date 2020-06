Baleia é encontrada morta no rio Saint Laurent perto de Montreal

A carcaça de uma baleia jubarte, cujos saltos provavelmente atraíram centenas de curiosos em Montreal nos dias recentes, foi vista à deriva nesta terça-feira (9) no rio Saint Laurent, informou uma instituição especializada.

O corpo do cetáceo foi encontrado pelo capitão de um navio a algumas dezenas de quilômetros a leste da cidade de Quebec, perto da cidade de Varennes.

"No início desta manhã, um comandante de um navio comercial relatou ter encontrado uma carcaça de baleia", disse à AFP Marie-Ive Muller, porta-voz da Rede de Emergência em Mamíferos Marinhos de Québec (RQUMM).

"É muito provavelmente a mesma baleia vista em Montreal há alguns dias", acrescentou.

A baleia, que devia ter entre dois e três anos de idade, foi vista no final de maio no rio Saint Laurent, perto da cidade de Montreal.

Centenas de pessoas curiosas foram observá-la por vários dias em frente ao Porto Velho, perto da ponte Jacques Cartier.

A cidade fica a mais de 400 quilômetros do habitat natural desses cetáceos, e é a primeira vez que uma baleia é observada naquela altura do leito do rio, segundo a instituição.

Nesta terça, uma equipe de especialistas da RQUMM e da Universidade de Montreal visitou o local para tentar recuperar o corpo e levá-lo ao continente, onde uma autópsia será realizada para determinar as causas de sua morte.

O capitão do navio que descobriu o corpo nesta manhã, Simon Lebrun, contou à Rádio Canadá que "não havia percebido sangue ou deformação", o que descartaria a hipótese de uma possível colisão com um barco.

Especialistas esperavam que a jovem baleia encontrasse por si só "o caminho de volta" ao seu habitat natural, ressalta Muller.

Segundo o RQUMM, na idade adulta uma baleia jubarte pode medir entre 13 e 17 metros e pesar até 40 toneladas.