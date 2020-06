Marido da rainha da Inglaterra faz 99 anos

O príncipe Philip, o consorte mais longevo da história do Reino Unido, completa 99 anos na quarta-feira (10), confinado no Castelo de Windsor com sua esposa, a rainha Elizabeth II, devido à pandemia do coronavírus.

Para marcar a ocasião, o Palácio de Buckingham divulgou uma nova fotografia do casal real, que está junto há 72 anos, posando no início de junho no jardim de Windsor, cerca de 40 quilômetros a oeste de Londres.

Na imagem, Elizabeth II, 94 anos, está com um vestido de Angela Kelly, que era sua estilista pessoal, com um broche de diamante em forma de coração. Seu marido, duque de Edimburgo, usa um blazer com uma gravata do exército britânico.

A soberana e seu marido estão entre a população em risco para a COVID-19 devido à idade avançada.

Elizabeth II se retirou para Windsor em 19 de março, dias antes de as medidas de confinamento entrarem em vigor no Reino Unido, que registra cerca de 41.000 mortes confirmadas pela COVID-19.

Nesta residência, ela comemorou seu 94º aniversário em 21 de abril, afastada da família e sem as tradicionais homenagens.

O príncipe Philip, que se afastou das atividades oficiais em 2017, não é visto em público desde uma breve hospitalização "preventiva" em dezembro devido a "problemas de saúde pré-existentes".