Google Maps vai enviar alertas de trânsito relacionados a coronavírus

Uma nova versão do serviço de mapas do Google enviará alertas de trânsito relacionados ao novo coronavírus e avisará o usuário sobre aglomerações em serviços de transporte, como ônibus e trens.

As versões atualizadas do aplicativo para smartphones também informarão os motoristas sobre os pontos de controle da Covid-19 ou bloqueios nos trajetos.

"Estamos acrescentando funções para ajudar o usuário a encontrar facilmente informações importantes se precisar sair, seja de carro ou em transporte público", explicou o diretor de gestão de produtos do Google Maps, Ramesh Nagarajan, em um blog. Os alertas sobre pontos de controle da Covid-19 começarão com os cruzamentos na fronteira entre Estados Unidos e Canadá ou México.

Quando a pessoa for usar o Google Maps para se deslocar em transporte público, será informada se há horários limitados, se deve usar máscara ou se estão previstas aglomerações. "Contar com estas informações antes e durante a viagem é fundamental para os trabalhadores essenciais, que devem se deslocar com segurança, e será mais importante para todos à medida que os países começarem a se reativar", assinalou Nagarajan.

Além dos Estados Unidos, onde já estão disponíveis, os alertas de trânsito estão sendo implementados em Brasil, Argentina, Austrália, Bélgica, Colômbia, Espanha, França, Índia, México, Holanda, Reino Unido e Tailândia. "Mostramos estes alertas daqueles lugares dos quais recebemos informações autorizadas pelos governos locais, estaduais ou federais, ou de seus sites", informou Nagarajan.

O aplicativo do Google tem mais de 1 bilhão de usuários ativos, mapeou mais de 220 países e territórios e oferece atualizações de trânsito ao vivo em 171 países.