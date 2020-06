N'Golo Kanté volta a treinar junto com a equipe do Chelsea

O meia francês N'Golo Kanté voltou a treinar com seus companheiros de equipe, anunciou o Chelsea nesta terça-feira, depois que o jogador foi liberado pelo clube por temer a pandemia de coronavírus.

"N'Golo Kanté está de volta aos treinos com o grupo, hoje (terça-feira) em Cobham, no centro de treinamento dos 'Blues'", informou o site do clube de Londres, com várias fotos em que o jogador campeão do mundo aparece sorrindo.

Os treinos para grupos pequenos e sem contato foram retomados na Inglaterra em 19 de maio, após mais de dois meses de paralisação devido à COVID-19. Kanté foi dispensado pelo clube e pelo técnico Frank Lampard, já que o jogador demonstrou temores por sua saúde em plena pandemia.

Kanté, que no início foi pouco partidário da retomada do campeonato, acabou sendo autorizado pelo clube a continuar treinando sozinho.

O jogador perdeu um irmão, Niama, devido a um ataque cardíaco pouco antes da Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Seu pai morreu quando N'Golo Kanté tinha 11 anos.

Em março de 2018, o jogador desmaiou no vestiário do centro de treinamento do Chelsea. Os testes cardíacos subsequentes não revelaram nada preocupante, mas ele descansou para o próximo jogo, contra o Manchester City.

A Premier League retorna na quarta-feira da próxima semana, no dia 17 de junho.

O Chelsea, quarto colocado, retomará a competição no domingo, 21 de abril, com uma partida fora de casa contra o Aston Villa, uma das equipes que ocupam a parte de baixo da tabela.