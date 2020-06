O Irã vai executar um iraniano que forneceu informações aos Estados Unidos e a Israel sobre os deslocamentos do general Qassem Soleimani, morto em um ataque executado por Washington em janeiro em Bagdá, anunciaram nesta terça-feira fontes oficiais em Teerã.

Mahmud Mussavi Majd foi declarado culpado de espionar as Forças Armadas do Irã, "concretamente a força Quds", a unidade de elite responsável pelas operações no exterior da Guarda Revolucionária (o exército ideológico iraniano), que era comandada pelo general Soleimani.

De acordo com o porta-voz da Autoridade Judicial do Irã, Gholamhossein Esmaili, o condenado repassou à CIA e ao Mossad, os serviços de inteligência dos Estados e de Israel, respectivamente, informações "sobre as viagens e os locais onde esteve o general mártir Qassem Soleimani".