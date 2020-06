Greve suspende atividades da agência mexicana de notícias Notimex

A agência mexicana de notícias Notimex (pública, com autonomia) anunciou nesta segunda-feira (8) que suspenderá por tempo indeterminado suas atividades para cumprir uma sentença que declarou legal uma greve convocada em fevereiro, por não ter sido alcançado um acordo entre o sindicato e a direção.

A junta de governo da Notimex, órgão máximo decisório, informou em um comunicado que durante uma votação determinou-se "acatar a sentença da autoridade trabalhista e suspender as atividades" da agência, cujos assinantes são, na maioria, veículos de imprensa mexicanos.

Sanjuana Martínez, diretora da Notimex, informou no Twitter que os trabalhos serão suspensos na terça-feira.

A greve começou em 21 de fevereiro, após o fracasso da instalação de uma mesa na qual se negociaria a renovação do contrato coletivo entre o Sindicato Único dos Trabalhadores da Notimex e a direção.

O sindicato também acusou Martínez, que assumiu a direção em março de 2019, de ter demitido de forma injustificada mais de 200 funcionários.

Martínez atribuía a ex-diretores da Notimex e ex-líderes sindicais atos de corrupção.

As autoridades trabalhistas declararam a greve legal em março, mas a Notimex se recusou a acatar a decisão.

O processo legal foi adiado pela pandemia do novo coronavírus e em 14 de maio as autoridades trabalhistas informaram oficialmente à Notimex sobre a legalidade da greve e da ordem de suspender as atividades.

A junta do governo informou, ainda, que será formado um "comitê técnico de apoio" para estabelecer um diálogo com o sindicato e "buscar uma via de solução".