Wall Street fecha em alta com recorde do Nasdaq

A Bolsa de Nova York, incentivada pela reabertura progressiva da economia nos Estados Unidos, fechou em alta nesta segunda-feira e o tecnológico Nasdaq bateu um novo recorde.

O Nasdaq subiu 1,13%, a 9.924,75 unidades e zerou todas as perdas adicionadas durante a pandemia de coronavírus.

Enquanto isso, o índice Dow Jones Industrial Average subiu 1,70%, a 27.572,44 unidades, enquanto o índice ampliado S&P; 500, das maiores empresas do mercado de ações, subiu 1,20%, a 3.232,39 unidades, o mesmo nível no início do ano.