Canadá abre fronteira para famílias estrangeiras de residentes

Milhares de cidadãos estrangeiros poderão se reunir com suas famílias no Canadá, após o governo isentar as mesmas das restrições de viagens, nesta segunda-feira.

A fronteira estava fechada para viagens não-essenciais desde março, a fim de conter a pandemia do novo coronavírus. No fim do maio, o governo fechou um acordo com os Estados Unidos para prorrogar o fechamento da fronteira compartilhada, mas permite que um grupo seleto, incluindo funcionários da área de saúde, cruze a mesma até 21 de junho.

"Este é um momento incrivelmente difícil para ficar longe de uma esposa, filho, mãe ou pai", disse o premier Justin Trudeau. "Por isso, estamos oferecendo uma isenção limitada, para permitir que parentes em primeiro grau de cidadãos ou residentes permanentes venham ao Canadá."

Os viajantes devem estar sem sintomas da Covid-19, cumprir uma quarentena de duas semanas após a chegada e permanecer no país por, pelo menos, 15 dias.

"O objetivo desta medida não é permitir que as pessoas venham e vão do Canadá quando bem entenderem, e sim ajudar famílias canadenses a se reunirem neste momento sem precedentes", assinalou o ministro da Imigração, Marco Mendicino.