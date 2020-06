Comunicado do Business Wire :DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) anunciou hoje a nomeação de Luz G. Mauch como vice-presidente executivo da Automotive, com vigência imediata.

Mauch, que anteriormente atuou como vice-presidente sênior das indústrias automotivas e de manufatura globais da T-Systems, se reportará a Dmitry Loschinin, vice-presidente executivo da DXC Technology e presidente e CEO da Luxoft.

Em seu cargo de vice-presidente executivo, Mauch liderará a estratégia, operações e crescimento automotivo global da DXC, ajudando a empresa a atender e exceder as necessidades de tecnologia de seus clientes.

"Estou muito feliz em receber alguém com a experiência do Luz na DXC", afirmou Loschinin. "Com seus sólidos histórico e paixão por capacitar clientes, sei que o Luz continuará a impulsionar uma abordagem inovadora para o setor automotivo, que coloca nossos clientes e pessoas no centro de uma estratégia de crescimento".

Mauch traz mais de 20 anos de experiência em desenvolvimento estratégico de contas, estratégia de negócios, gerenciamento e liderança nos níveis regional e global. Ele trabalhou no setor de tecnologia e serviços de TI com a IBM e, mais recentemente, com a T-Systems.

Mauch é mestre em administração de empresas pela Universidade de Ciências Aplicadas Nürtingen-Geislingen.

Sobre a DXC Technology

A tecnologia DXC (NYSE: DXC) ajuda empresas globais a executar seus sistemas e operações de missão crítica enquanto moderniza a TI, otimiza arquiteturas de dados e garante segurança e escalabilidade em nuvens públicas, privadas e híbridas. Com décadas de inovação, as maiores empresas do mundo confiam na DXC para implantar nossa pilha de tecnologia corporativa para oferecer novos níveis de desempenho, competitividade e experiências do cliente. Saiba mais sobre a história do DXC e nosso foco em pessoas, clientes e execução operacional em www.dxc.technology

Sobre a Luxoft

A Luxoft, uma empresa de tecnologia DXC (NYSE: DXC), é uma empresa de estratégia digital e engenharia de software que fornece soluções de tecnologia sob medida que impulsionam a mudança de negócios para clientes em todo o mundo. A Luxoft usa a tecnologia para permitir a transformação dos negócios, aprimorar as experiências dos clientes e aumentar a eficiência operacional por meio de seus serviços de estratégia, consultoria e engenharia. A Luxoft combina uma combinação única de excelência em engenharia e profunda experiência no setor, especializada em serviços automotivos, financeiros, viagens e hospitalidade, saúde, ciências da vida, mídia e telecomunicações. Para obter mais informações, visite www.luxoft.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

