Fed expande programa de empréstimo para pequenas empresas receberem apoio

O Federal Reserve (Fed, o banco central americano) informou nesta segunda-feira, 8, que estava expandindo seu programa de empréstimo "Main Street", a fim de permitir que mais companhias pequenas e médias possam receber apoio. Em comunicado, o Fed diz que seu conselho decidiu reduzir o montante mínimo a ser emprestado, elevar o limite máximo de empréstimo, ajustar o calendário de pagamento do principal para iniciá-lo após dois anos e estender os termos do acordo para cinco anos, dando assim mais flexibilidade no pagamento desses empréstimos.



O comunicado traz ainda declaração do presidente do Fed, Jerome Powell, que destaca a importância do apoio a essas empresas para que elas possam "estar prontas para reabrir e recontratar trabalhadores que ajudarão a fomentar uma recuperação econômica de base ampla".