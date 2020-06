BCE: há ainda riscos de volatilidade em mercados financeiros

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou que ainda existem riscos de volatilidade nos mercados financeiros, em meio aos impactos da pandemia de coronavírus, apesar da recente recuperação nos preços dos ativos. Para a banqueira central, há um grau "substancial" de incerteza sobre como se dará a recuperação econômica.



"Embora as medidas adotadas pelos governos e no nível da UE possam ajudar a mitigar os efeitos negativos da pandemia de covid-19 na economia real, a profundidade da recessão exige que os desenvolvimentos nessa área sejam monitorados de perto", disse Lagarde, em audiência realizada no Parlamento Europeu.



A líder declarou que o ambiente macroeconômico "difícil" apresenta desafios "significativos" para as instituições financeiras. Segundo Lagarde, também há risco de "defaults" generalizados na economia real, "especialmente entre empresas e famílias que já estavam superendividadas".



"Não há dúvida de que fomos confrontados com uma crise que nunca vimos em tempos de paz", afirmou. Na visão da presidente do BCE, é preciso fortalecer a resiliência das instituições financeiras, para que elas continuem a fornecer serviços essenciais e proporcionar "todo o apoio de liquidez necessário" na crise.