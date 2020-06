Comunicado do Business Wire :FLIR Systems, Inc.

A FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) anunciou hoje o software FLIR Screen-ESTTM para as câmeras de imagem térmica FLIR T-Series, Exx-Series e A-Series. O software fornece ferramentas de medição automática, que realizam exames de temperatura da pele elevados de indivíduos em dois segundos ou menos em entradas, pontos de verificação e outras áreas de alto tráfego, mantendo as diretrizes recomendadas de distância social.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200608005642/pt/

New FLIR Screen-EST software designed for use with FLIR thermal imaging cameras used for skin temperature screening offers faster solution for high traffic areas. (Photo: Business Wire)

"Governos e empresas de todo o mundo estão trabalhando duro no desenvolvimento de novos processos para garantir a saúde e a segurança pública contra COVID-19, incluindo o uso de câmeras radiométricas de imagem térmica, como parte de um programa abrangente de triagem de linha de frente", disse Jim Cannon, Presidente e CEO na FLIR. "Agora, com o software FLIR Screen-EST, essas organizações podem aumentar a velocidade e a precisão da triagem na linha de frente ao usar as câmeras térmicas da FLIR".

O método FLIR Screen-EST

O software FLIR Screen-EST foi projetado para medir automaticamente a temperatura da pele próximo ao ducto lacrimal de cada pessoa, a área de superfície mais intimamente correlacionada à temperatura corporal central. Quando usado com as câmeras das T-Series, Exx-Series ou A-Series, o software permite que a triagem de indivíduos ocorra 50% mais rápido que o modo de triagem existente na câmera da FLIR Systems, acelerando o rendimento. Se o software detectar uma temperatura da pele que exceda um limite acima da média da linha de base, o Screen-EST notificará o operador e exibirá ou emitirá um alarme sonoro no monitor de visualização do sujeito. O indivíduo deve ser direcionado para uma triagem médica posterior*.

Aprimorada por quase duas décadas de experiência projetando e fabricando soluções de medição térmica para triagem da temperatura da pele, a Screen-EST coleta automaticamente amostras de temperatura da pele no local da triagem, para determinar uma linha de base média da temperatura da pele. Em seguida, adiciona amostras adicionais ao longo do dia. Esse método de triagem de temperatura relativa ajuda a explicar as flutuações regulares da temperatura corporal causadas por fatores ambientais biológicos e externos, reduzindo assim a quantidade de leituras imprecisas que podem afetar os sistemas de alarme de temperatura absoluta.

O software FLIR Screen-EST é para laptops e desktops baseados em Windows. Ele oferece uma conexão plug-and-play para câmeras de imagem térmica FLIR e pode ser instalado ou removido em poucos minutos. Isso fornece flexibilidade adicional para os operadores moverem facilmente os locais ou desconectarem a câmera rapidamente para outros fins, incluindo manutenção de instalações ou inspeção da máquina.

O software FLIR Screen-EST para câmeras da T-Series está disponível hoje para compra global por US$ 595, 595 euros e 499 libras, somente em inglês, em FLIR.com e através de distribuidores autorizados pela FLIR. O software Screen-EST para Exx-Series e A-Series estará disponível ainda este mês. Para saber mais, acesse www.flir.com/screen-est.

*As câmeras FLIR são apenas para triagem de temperatura da pele na linha de frente. Elas não detectam febre, vírus ou qualquer doença médica específica. Qualquer pessoa que apresente temperatura elevada na pele deve passar por triagens posteriores, conduzidas por pessoal médico com equipamento de nível médico para determinar um diagnóstico.

Sobre a FLIR Systems, Inc.

Fundada em 1978, a FLIR Systems é uma empresa de tecnologia industrial líder mundial centrada em soluções de sensores inteligentes para aplicações de defesa, industriais e comerciais. A FLIR Systems tem como visão ser "O sexto sentido do mundo", criando tecnologias para ajudar profissionais a tomar decisões mais informadas, que salvam vidas e meios de subsistência. Para obter mais informações, acesse www.flir.com e siga @flir.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200608005642/pt/

Contato com a mídia: Eleana Stayer FLIR Systems Tel.: +44 7545 204375 E-mail: eleana.stayer@flir.com

Relacionamento com investidores: Lasse Glassen Addo Investor Relations Tel.: 424-238-6249 E-mail: lglassen@addoir.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.