Mais de sete milhões de caso de coronavírus registrados no mundo

Mais de sete milhões de casos do novo coronavírus foram oficialmente registrados no mundo, quase dois terços deles na Europa e Estados Unidos, de acordo com um balanço da AFP atualizado às 7H00 GMT (4H00 de Brasília), com base em fontes oficiais.

Ao menos 7.003.851 pessoas contraíram a doença COVID-19, coma 402.867 casos fatais.

A Europa é o continente mais afetado, com 2.275.305 casos e 183.542 mortes. Estados Unidos têm 1.942.363 casos e 110.514 vítimas fatais.

O número de casos declarados no mundo dobrou em pouco mais de um mês e mais de um milhão de novos casos de COVID-19 foram declarados oficialmente nos últimos nove dias.