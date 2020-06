Ex-jogador da NFL Reche Caldwell é assassinado na Flórida

O ex-wide receiver da NFL, Reche Caldwell, foi morto a tiros aos 41 anos em uma aparente tentativa de assalto no sábado na cidade americana de Tampa, na Flórida.

"Ela era uma boa pessoa que sorria o tempo todo", disse sua mãe, Deborah Caldwell, ao site de notícias americano TMZ.

"Ele tentou ajudar a todos o máximo que pôde. Ele era o tipo de pessoa que tirava a camisa e a dava de presente", acrescentou.

O TMZ informou que Caldwell foi baleado por uma ou mais pessoas que saíram de arbustos e tentaram roubá-lo.

Caldwell foi escolhido na segunda rodada do draft da NFL de 2002 pelo San Diego Chargers.

O jogador disputou 47 jogos em quatro temporadas com o time californiano, seguido de uma temporada com o New England Patriots e parte de outra com o Washington Redskins.

Em 71 jogos da NFL, ele teve 152 recepções para 1.851 jardas percorridas e 11 touchdowns. O irmão mais velho de Caldwell, Andre, também jogou na NFL como kicker.