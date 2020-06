Explosões sem vítimas próximo a posto policial no Equador

Três explosões foram registradas neste domingo(07) sem deixar vítimas ou danos perto de um posto policial na província amazônica de Morona Santiago, na fronteira do Equador com o Peru, informaram as autoridades locais.

"REJEITAMOS o ato violento que ocorreu hoje nas proximidades da Unidade de Polícia Comunitária de Gualaquiza em #MoronaSantiago", disse a Polícia Nacional em sua conta no Twitter.

A publicação informou ainda que uma "equipe especializada realiza a coleta de evidências e as investigações pertinentes".

Na mesma rede social, o governador desta província no sudeste do Equador, Juan León, qualificou o fato como um ataque "covarde" e informou que os autores não haviam sido identificados.

O incidente ocorreu em um contexto de toque de recolher estabelecido pelo governo, como parte das medidas estabelecidas desde meados de março para conter a disseminação do novo coronavírus, que deixou mais de 43.000 infectados no Equador e 3.621 mortes.

As autoridades também relataram 2.400 mortes prováveis por COVID-19.