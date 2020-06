Fox News pede desculpas por gráfico com altas de ações após a morte de negros

A Fox News pediu desculpas por divulgar um gráfico mostrando como as bolsas reagiram após atos de violência grave contra homens negros, incluindo o assassinato do ativista Martin Luther King Jr e o recente assassinato de George Floyd.

"Pedimos desculpas pela insensibilidade da imagem e levamos esse problema a sério", disse o canal de notícias em comunicado divulgado no Twitter.

O gráfico apareceu sexta-feira no "Relatório Especial com Bret Baier" e mostrou como os mercados aumentaram após o assassinato do líder dos direitos civis em 1968, a absolvição da polícia de Los Angeles envolvida no espancamento generalizado de Rodney King em 1991, a morte do adolescente Michael Brown em 2014 e agora o caso de Floyd.

"O infográfico usado no Relatório Especial da FOX News Channel para ilustrar as reações do mercado a períodos históricos de agitação civil nunca deveria ter sido transmitido na televisão sem um contexto completo", afirmou a Fox News em nota retuítada por Baier no sábado, sem comentar.

O gráfico provocou indignação no momento em que milhares de pessoas em todo o país participaram de protestos contra o racismo e a brutalidade policial após a morte de Floyd nas mãos de um oficial branco em Minneapolis, Minnesota.

"Este gráfico deixa claro que a @FoxNews não se importa com vidas negras", disse o representante do Illinois no Congresso, Bobby Rush., em sua conta no Twitter.