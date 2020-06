Total de mortos por coronavírus no mundo passa de 395.000

O novo coronavírus causou pelo menos 395.977 mortes em todo mundo desde que surgiu em dezembro passado na China - aponta um balanço estabelecido pela AFP com base em fontes oficiais, até a manhã deste sábado (6).

Desde o início da pandemia, mais de 6.782.890 pessoas em 196 países, ou territórios, contraíram a doença. Destas, pelo menos 2.943.700 se curaram da doença, segundo as autoridades.

Esse número de casos positivos diagnosticados reflete apenas uma parte do número total de infecções, devido às diferentes políticas adotadas pelos países para diagnosticar a doença.

Alguns testam apenas os casos que necessitam de internação e, em muitos países pobres, a capacidade de testagem é limitada.

O número de mortos nos Estados Unidos chega a 109.143, com 1.897.838 de infecções. As autoridades locais relatam que 491.706 pessoas foram curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são: Reino Unido, com 40.261 óbitos e 283.311 casos; Brasil, com 35.026 óbitos (645.771 casos); Itália, com 33.774 óbitos (234.531 casos); e França, com 29.111 óbitos (190.052 casos).

A China continental (sem contar Hong Kong e Macau), onde a epidemia eclodiu no final de dezembro, tem um total de 83.030 pessoas infectadas, das quais 4.634 morreram, e 78.329 se curaram. Nas últimas 24 horas, houve três novos casos e zero óbito.

Até este sábado, a Europa totalizava 182.708 mortes (2.248.511 casos de contágio); Estados Unidos e Canadá, 116.894 (1.992.165); América Latina e Caribe, 62.458 (1.245.077); Ásia, 18.636 (652.812); Oriente Médio, 10.248 (458.222); África, 4.902 (177.477); e Oceania, 131 (8.632).

Esse balanço foi elaborado com dados das autoridades nacionais e informações da Organização Mundial da Saúde (OMS) reunidos pelas redações da AFP pelo mundo.