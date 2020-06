Pilotos de F1 da Mercedes vão voltar à pista na próxima semana

Os pilotos da Mercedes voltarão à pista na próxima semana no circuito inglês de Silverstone para se prepararem para a temporada de Fórmula 1, que deve recomeçar em 5 de julho na Áustria, anunciou a equipe alemã no Twitter nesta quinta-feira.

"Estamos de volta às pistas na próxima semana em @SilverstoneUK!", tuitou a escuderia.

O finlandês Valtteri Bottas, na terça-feira, e o britânico Lewis Hamilton, na quarta-feira, vão pilotar os carros de 2018, já que são proibidos testes com os carros da temporada atual.

Será a oportunidade para a equipe "treinar os protocolos" antes do primeiro Grande Prêmio de 2020 no Red Bull Ring, acrescentou a Mercedes.

Segundo o site oficial da Fórmula 1, a Ferrari também retornará aos treinos, em data e circuito ainda não definidos.

Os pilotos de Fórmula 1 não entram em seus carros desde os testes de pré-temporada em Montmeló (Barcelona), em fevereiro.

O britânico Lando Norris (McLaren) assumiu o volante de um F3 na quarta-feira em Silverstone.

A pandemia do novo coronavírus fez com que todo o calendário da Fórmula 1 de 2020 fosse reprogramado. Agora estão previstas oito corridas na Europa entre julho e setembro, e depois o mundial vai continuar fora do continente europeu.