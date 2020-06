24 Horas de Le Mans de motociclismo em agosto terão portões fechados

As 24 horas de Le Mans de motociclismo, que serão disputadas nos dias 29 e 30 de agosto, não terão espectadores em suas instalações devido à pandemia de coronavírus, informou nesta quinta-feira o Clube Automobilístico do Oeste (ACO) da França.

"Levando em consideração o atual contexto de saúde, serão discutidas as medidas de restrição de viagens entre alguns países e as medidas que estão em vigor na França, a 43ª edição das 24 horas de motociclismo, prevista para os dias 29 e 30 de agosto serão disputadas com portões fechados", afirmou a ACO em um comunicado.

Esse evento que marca o calendário do motociclismo deveria ocorrer originalmente em abril, mas foi adiado no auge da pandemia na Europa. A corrida faz parte do Campeonato Mundial de Endurance (EWC) de 2020, que tem ainda três provas a serem disputadas de cinco programadas.