Milhares de cidadãos de Hong Kong acenderam velas nesta quinta-feira à noite em vários bairros da ex-colônia britânica em memória das vítimas da violenta repressão da Praça Tiananmen (Paz Celestial), há 31 anos em Pequim.

As autoridades haviam proibido a tradicional vigília no Parque Victoria, mas uma multidão se reuniu no local, enquanto outras cerimônias eram organizadas em outros pontos do território.