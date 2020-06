Parlamento israelense suspende atividades após infecção de deputado por coronavírus

O Parlamento de Israel pediu nesta quinta-feira (4) a seus funcionários que permaneçam em casa e cancelou as reuniões dos deputados, depois que um deles apresentou resultado positivo para o novo coronavírus.

"Levando em consideração que o deputado Sami Abu Shahadeh (membro da Lista Unida de Partidos Árabes) contraiu o coronavírus, ordenamos a todos os funcionários da Kneset que não compareçam ao Parlamento se o seu trabalho não é essencial", informou um comunicado da instituição.

"Todas as reuniões dos comitês previstas para hoje foram adiadas", completa a nota.

O deputado Abu Shahadeh, residente de Jaffa, afirmou à rádio pública que, nos últimos 10 dias, se reuniu com "milhares" de pessoas em manifestações e também no Parlamento.

Abu Shahadeh afirmou que está em bom estado físico.

Israel enfrenta um aumento do número de pessoas com resultado positivo para o novo coronavírus após a reabertura do comércio e das escolas no fim de maio.

O país, que tem nove milhões de habitantes, registra oficialmente mais de 17.300 casos e mais de 290 mortes.

Nos últimos dias 51 escolas foram fechadas no país, depois que mais de 260 alunos e professores foram diagnosticados com COVID-19.

De acordo com o ministério da Educação, quase 8.000 pessoas estão em isolamento preventivo depois que tiveram contato com pessoas infectadas.