Espanha reabrirá fronteiras terrestres com França e Portugal em 22 de junho

A ministra do Turismo da Espanha, Reyes Maroto, anunciou nesta quinta-feira que o país reabrirá em 22 de junho as fronteiras terrestres com França e Portugal, fechadas no fim de março como parte das medidas implementadas para combater a pandemia do coronavírus.

"No caso de França e Portugal, também gostaria de confirmar que a partir de 22 de junho serão retiradas as restrições de mobilidade terrestre", afirmou em um encontro com a imprensa internacional.

A ministra declarou que "a princípio serão eliminadas as quarentenas" de 14 dias impostas atualmente às pessoas que entram na Espanha.