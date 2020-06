Alemão vira alvo em caso de Madeleine

Garota sumiu em 2007, em Portugal, aos 3 anos, em viagem com os pais (foto: AFP/METROPOLITAN POLICE %u2013 3/5/07)







A polícia alemã anunciou ontem que investiga um novo suspeito no desaparecimento da menina britânica Madeleine McCann em Portugal, em 2007. Trata-se de um caso que chocou a opinião pública europeia.





"Em conexão com o desaparecimento da menina britânica de 3 anos, Madeleine Beth McCann, a promotora de Brunswick está investigando um cidadão alemão de 43 anos suspeito de assassinato", informou a polícia federal em comunicado.





O suspeito é um criminoso sexual que já foi condenado em várias casos, em particular por ter abusado sexualmente de menores. Atualmente, ele cumpre uma longa sentença "por outro assunto", indicou a polícia.





Ao longo de 13 anos, o caso da pequena Madeleine deu muitas voltas e causou grande decepção. Centenas de pessoas foram interrogadas, tanto pela polícia portuguesa quanto pela Scotland Yard.





Em 3 de maio de 2007, Madeleine McCann desapareceu do seu quarto, alguns dias após o seu aniversário, em um prédio na costa da Praia da Luz, no Sul de Portugal, onde passava férias com a família. Os próprios pais da menina, Gerry e Kate McCann, foram presos e, posteriormente, libertados durante uma complexa investigação, que terminou com a demissão do inspetor-chefe português encarregado do caso.





Depois de encerrado, em 2008, a polícia portuguesa reabriu as apurações cinco anos depois, sem sucesso. Investigadores alemães descobriram que o suspeito morou no Algarve entre 1995 e 2007 e que, além de trabalhar na região, havia cometido vários crimes de roubos a hotéis e apartamentos.