China: empresas estatais cancelam remessas de exportadoras dos EUA

Empresas estatais da China cancelaram algumas remessas de exportadoras agrícolas dos Estados Unidos, de acordo com autoridades marítimas, à medida que as tensões entre Washington e Pequim aumentam em relação a Hong Kong e à pandemia de coronavírus.



"Um punhado de remessas de alimentos para animais, milho, carne de porco, algodão e algumas importações de carne foram adiadas", disse um alto executivo chinês de transporte marítimo envolvido nas importações agrícolas da China que pediu para não ser identificado. "Os exportadores chineses privados não fazem parte disso, mas isso pode aumentar, dependendo de como a relação entre os EUA e a China avança", disse este executivo.



O cancelamento de pedidos de importação, relatado pela primeira vez pela Bloomberg, envolve pedidos feitos após a assinatura da primeira fase do acordo comercial entre os dois países. Pelo pacto, assinado em janeiro, a China se comprometeu a aumentar as compras de bens e serviços dos EUA em US$ 200 bilhões em relação aos níveis de 2017.



