EUA tem quase 25 mil novos casos de covid-19 em um dia

O Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos (CDC, na sigla em inglês), informou que o país registrou nesta quarta-feira, 3, mais 24.955 casos de pessoas contaminadas com o novo coronavírus, causador da covid-19. Também hoje, foram mais 1.045 mortes em decorrência da doença. No total, o CDC conta que 1.827.425 casos de covid-19 já foram identificados nos EUA, dos quais 106.202 acabaram em óbito dos infectados. O país continua sendo com maior número de casos da doença e também o que tem mais vítimas fatais.



Terceiro país com mais casos de covid-19 no mundo, a Rússia chegou hoje a 432.227 contaminações, um aumento de 8.536 casos em relação ao divulgado ontem pelo governo russo. Outras 178 mortes aconteceram no país causadas pela covid-19, elevando o total de vidas perdidas para 5.215.



O governo do Chile divulgou hoje que mais 4.942 pessoas testaram positivo para o novo coronavírus. No total, 113.628 pessoas já foram contaminadas e 1.275 morreram no país.



O ministério da Saúde da França atualizou os dados oficiais da covid-19 no país: são agora 151.677 casos e 29.021 mortos. Nas últimas 24 horas foram computadas 352 contaminações e 81 mortes.



A compilação de dados feitos pela Universidade Johns Hopkins, dos EUA, mostra que, globalmente, 6.445.457 pessoas foram contaminadas com o coronavírus, sendo que 382.451 delas morreram.