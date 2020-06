Forças do governo de união líbio retomam aeroporto de Trípoli

As forças do Governo de União Nacional (GNA) líbio anunciaram nesta quarta-feira que recuperaram o controle do aeroporto internacional de Trípoli, após combates com as tropas leais ao marechal Khalifa Haftar, que domina o leste do país.

"Nossas forças liberaram totalmente o aeroporto internacional de Trípoli", fechado desde 2014, anunciou o porta-voz das forças pró-GNA, Mohamad Gnounou, em comunicado.

Os choques de 2014 destruíram totalmente este aeroporto civil, o maior do país, localizado a 20 km da capital, numa zona estratégica. Ele estava ocupado pelas forças pró-Haftar desde as primeiras semanas de sua ofensiva, lançada em abril de 2019 para se apoderar de Trípoli, sede do GNA, reconhecido pela ONU.

As forças pró-GNA "estão perseguindo as milícias de Haftar, que fogem para Gasr Ben Gachir", mais ao sul, detalhou Gnounou.

A operação para retomar o aeroporto começou hoje, apoiada por drones, que lançaram ataques contra as posições e equipes inimigas, de acordo com a fonte.

As forças leais ao marechal Haftar não confirmaram a notícia, que representaria seu pior revés desde o mês passado, quando elas perderam a base aérea de Al-Watiya, a 140 km da capital.