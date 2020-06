Comunicado do Business Wire :Diligent Corporation

Enquanto as empresas continuam a se concentrar na criação de valor a longo prazo em face da recuperação econômica, a operacionalização do critério ESG (Ambiental, Social e Governança, em português Ambiental, Social e de Governança) será essencial. Entretanto, sem métricas consistentes, divulgações ou estruturas de relatórios, as empresas e os membros do conselho administrativo lutam para supervisionar efetivamente os riscos, comunicar o desempenho e medir o impacto dos acionistas e das partes interessadas.

Ouça diretamente os líderes empresariais, que buscam ativamente formalizar métricas comuns e como os membros do conselho administrativo podem apoiar iniciativas para padrões ESG consistentes. Com a apresentação de Brian Moynihan, presidente e CEO do Bank of America e presidente do Conselho Internacional de Negócios do Fórum Econômico Mundial, e Klaus Schwab, fundador e presidente executivo do Fórum Econômico Mundial, o evento "Measuring Stakeholder Capitalism: ESG, Metrics & the Board's Role" (Medindo o capitalismo das partes interessadas: ESG, métricas e papel do conselho administrativo) explorará:

-- Será que o esforço pelo capitalismo vai se acelerar em um mundo pós-COVID?

-- O que os conselhos administrativos podem esperar com a adoção de métricas comuns e relatórios consistentes?

-- Como os conselhos podem navegar melhor pelas implicações para a estratégia e governança de empresas?

O que: Measuring Stakeholder Capitalism: ESG, Metrics & the Board's Role Quando:Terça-feira, 16 de junho às 10 horas, horário do leste Onde:O link do evento virtual será enviado após a inscrição RSVP:até sexta-feira, 12 de junho, para confirmar a participação https://diligent.com/measuring-stakeholder-capitalism

Sobre a Diligent Corporation

A Diligent Corporation é pioneira em governança moderna, capacitando os líderes a transformar uma governança eficaz em uma vantagem competitiva. Ao tirar vantagem de informações incomparáveis de uma equipe de inovadores do setor, assim como de tecnologias SaaS integradas e altamente seguras, o conjunto de soluções da Diligent com liderança na indústria altera a maneira como o trabalho é executado aos níveis executivo e do conselho. Os líderes confiam na Diligent para gerar responsabilidade e transparência, enquanto lidam com as prioridades das partes interessadas e dos acionistas. Seus aplicativos também ajudam a otimizar o trabalho diário dos comitês e da diretoria, além de apoiar a colaboração e o compartilhamento seguro de informações. Idealizados tanto para empresas do setor público quanto privado, a Diligent ajuda a inaugurar uma nova era da governança moderna.

Sendo a maior rede global de diretores e executivos, a Diligent conta com mais de 17.000 empresas e 660.000 líderes em mais de 90 países. Sempre atenta à inclusão e à acessibilidade, a Diligent atende a alguns dos maiores órgãos públicos, incluindo mais de 50% das empresas Fortune 1000, 70% da FTSE 100 e 65% da ASX.

