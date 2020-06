Comunicado do Business Wire :Mitsubishi Hitachi Power Systems Americas, Inc.

Paul F. Browning, presidente e diretor executivo da Mitsubishi Hitachi Power Systems Americas, Inc., foi nomeado em 1º de abril de 2020 para uma função ampliada como diretor regional das Américas e codiretor Regional da Europa, Oriente Médio e África (EMEA). Como diretor executivo das Américas, Browning lidera dois negócios globais com sede nos Estados Unidos e três negócios regionais na América do Norte e do Sul. Como codiretor regional, ele trabalha com os principais executivos e suas equipes de gestão para coordenar o planejamento estratégico, a gestão de marcas e outros planejamentos de longo prazo na região EMEA e no mundo.

Sob a liderança de Browning, a MHPS Americas se expandiu para a América Central e do Sul, posicionando a empresa como uma das principais concorrentes no mercado de energia da América Latina. Browning também liderou a expansão do mercado para o desenvolvimento de projetos de energia renovável, armazenamento de energia e produtos e serviços de inteligência artificial.

Ken Kawai, presidente e diretor executivo da MHPS, disse: "Além da liderança qualificada e do notável crescimento do mercado na MHPS Américas, Browning traz uma extensa experiência de liderança global em geração distribuída e centralizada de energia, bem como nas operações de gás e petróleo intermediárias e a jusante da América do Norte. Estamos ansiosos pelas contribuições que ele fará em seu novo papel adicional nas Américas, Europa, Oriente Médio e África."

Browning declarou: "O setor de energia está passando por mudanças rápidas. Nenhuma outra empresa está tão amplamente posicionada quanto a MHPS para atender às megatendências de descarbonização e ao avanço da prosperidade humana na região EMEA. Juntamente com nossa liderança local e nossos clientes, criaremos uma Mudança na energia."

Antes de ingressar na MHPS Americas, Browning atuou como presidente e diretor executivo da Irving Oil Company Limited, proprietária e operadora da maior refinaria de petróleo e terminal de importação de petróleo bruto do Canadá e é parceira de joint venture no único terminal de importação de gás natural liquefeito do Canadá.

Antes de ingressar na Irving Oil, Browning foi presidente e diretor executivo da Divisão de Produtos Térmicos da GE Power & Water em Schenectady, Nova York, onde ele e sua equipe desenvolveram novos produtos para o setor de geração de energia e venderam e executaram projetos de geração de energia em escala de utilidade pública em todo o mundo.

No início de sua carreira, Browning trabalhou para a Caterpillar Corporation em uma variedade de posições de liderança, incluindo diretor administrativo da Caterpillar Motoren em Kiel, Alemanha, vice-presidente de produtos de turbomáquinas para turbinas solares em San Diego, Califórnia, e gerente geral de uma fábrica em Tijuana, México. Ele iniciou sua carreira na GE Corporate Research and Development em Niskayuna, Nova York.

Browning é bacharel em engenharia metalúrgica e ciência de materiais pela Carnegie Mellon University e mestre em engenharia de materiais pelo Rensselaer Polytechnic Institute. Ele atuou nos conselhos de administração da eSolar e Fuel Cell Energy.

Sobre a Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd.

A Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. (MHPS), sediada em Yokohama, Japão, é uma joint venture formada em fevereiro de 2014 pela Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. e pela Hitachi, Ltd., integrando suas operações em sistemas de geração de energia térmica e outros negócios relacionados. Hoje, a MHPS está entre as principais fornecedoras mundiais de equipamentos e serviços para o mercado de geração de energia, com capital de 100 bilhões de ienes e aproximadamente 20 mil funcionários em todo o mundo. Os produtos da empresa incluem usinas de energia GTCC (turbina a gás com ciclo combinado) e IGCC (gasificação integrada de carvão com ciclo combinado), usinas de energia a gás/carvão/petróleo (térmicas), caldeiras, geradores, turbinas a gás e vapor, usinas de energia geotermais, sistemas de controle de qualidade do ar (AQCS), equipamentos periféricos para usinas de energia e células de combustível de óxido sólido (SOFC). Para mais informações, visite o site da empresa em https://www.mhps.com

