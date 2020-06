Comunicado do Business Wire :Netcracker Technology

A Netcracker Technology anunciou hoje o lançamento de seu portfólio Netcracker 2020 para ajudar os provedores de serviços a se concentrarem no estilo de vida digital de seus clientes. Com Netcracker 2020, os provedores de serviços podem transformar o envolvimento do cliente, evoluir dinamicamente seus ecossistemas digitais e alcançar novos níveis de automação e segurança, ajudando-os a inovar e a ser disruptivo na economia digital 5G.

Netcracker 2020 Digital BSS/OSS e os produtos e serviços de Customer Engagement foram redesenhados e aprimorados para a era 5G. O novo portfólio digital é totalmente aberto e compatível com os padrões, desenvolvido para ambientes na nuvem e permite que os provedores de serviços desenvolvam seus próprios aprimoramentos ou co-desenvolvam funções por meio de uma plataforma de modelagem e abordagem de entrega de projeto. Com lançamentos curtos e contínuos usando os processos de Agile/DevOps, os provedores de serviços obtêm acesso mais rápido a recursos inovadores sem interrupções nas operações comerciais. O núcleo de Netcracker 2020 é uma estrutura de segurança líder do setor, projetada para fornecer o mais alto nível de segurança e privacidade comprovadas em todo o sistema, o que é crítico em uma era de aumento de ataques cibernéticos, invasões e interrupções.

Além disso, à medida que o mundo se prepara para a incerteza de um ambiente pós-COVID-19, os provedores de serviços desejam aumentar a eficácia das interações remotas entre consumidores e negócios. Com o Netcracker 2020, os provedores de serviços podem transformar radicalmente o envolvimento do cliente, antecipando suas necessidades usando interações contextuais orientadas por IA que vão além da solução de problemas, e oferecem novos serviços relevantes que combinam os próprios serviços ofertados com os dos parceiros enriquecidos com as experiências 5G. À medida que os requisitos dos clientes se tornam ainda mais uma prioridade para os provedores de serviços, as ofertas personalizadas podem ser criadas e entregues dinamicamente com uma experiência inovadora para o usuário no estilo de jogos e esquemas de fidelidade entre parceiros.

A evolução para uma economia digital mais baseada em parceiros exigirá o gerenciamento de relacionamentos complexos, interconexões e modelos de negócios com parceiros novos e em constante mudança, incluindo outros provedores de serviços. Netcracker 2020 ajuda a criar ecossistemas digitais dinâmicos que se adaptam rapidamente às mudanças nas necessidades dos negócios e do mercado. Com integração automatizada, gerenciamento simplificado do ciclo de vida e oportunidades B2B2X centradas em parceiros, os provedores de serviços se tornarão líderes e facilitadores de novas oportunidades de monetização baseadas em plataforma em diversos mercados.

À medida que serviços, redes e parcerias se tornam mais complexos, a automação total em todos os níveis se torna uma necessidade. O Netcracker 2020 usa um novo modelo operacional para remover tarefas manuais e gerar um conceito de hiperautomação em domínios de rede, serviços que cruzam domínios, processos de negócios e canais que estão rapidamente se movendo em direção a redes 5G abertas com funções nativas em cloud e aplicativos de nuvem altamente exigentes. Os aplicativos digitais Netcracker 2020 são nativos em cloud e projetados para serem executados em um ambiente multicloud, oferecendo o mesmo alto desempenho e resiliência em nuvens públicas que em nuvem locais. Isso também inclui uma arquitetura de segurança que se tornou a referência do setor.

"À medida que o BSS/OSS se torna cada vez mais crítico para garantir a experiência do cliente e habilitar serviços flexíveis e de segurança, Netcracker fortaleceu sua posição como líder em ajudar os provedores de serviços a terem sucesso na economia digital altamente competitiva", observou Sue Rudd, diretora de redes e plataformas de serviços daStrategy Analytics. "O Netcracker 2020 oferece aos provedores de serviços um ambiente altamente automatizado, agnósticoe baseado em microsserviços para atender às necessidades digitais dinâmicas de seus clientes e define a referência para BSS/OSS moderno para acelerar a entrega de serviços geradores de receita no mundo incerto de hoje."

"Netcracker 2020 é o culminar de mais de 25 anos de experiência no fornecimento e operação de sistemas de missão crítica a centenas de provedores de serviços em todo o mundo, a fim de manter seus negócios avançando", disse Bob Titus, diretor de tecnologia da Netcracker. "Isso inclui suporte para novos modelos de negócios, hiperautomação, adoção da nuvem e uso de código aberto, modelos de entrega baseados em resultados e, talvez o mais importante, uma excepcional experiência digital para o cliente."

