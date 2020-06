Comunicado do Business Wire :FLIR Systems, Inc.

A FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) anunciou que instalou seu sistema de triagem EST? no Centro de Visitantes do Pentágono, em Washington, D.C. A solução integrada de triagem de temperatura elevada da pele (EST) da empresa, A700 EST-IS, apresenta a câmera de imagem térmica FLIR A700. O sistema está sendo usado para rastrear os visitantes com relação a temperaturas da pele elevadas ou mais altas do que o esperado, o que pode ajudar a proteger contra a propagação da COVID-19.

A instalação de seu sistema EST no Pentágono é um dos muitos esforços sobre os quais a FLIR está discutindo atualmente com funcionários do Departamento de Defesa dos Estados Unidos para aplicações nas forças armadas. A notícia surge após declarações do presidente e CEO da FLIR, Jim Cannon, em uma recente teleconferência sobre resultados, de que a empresa reservou cerca de $100 milhões para novos negócios de EST no primeiro trimestre de 2020. Mais recentemente, a General Motors anunciou que usará câmeras FLIR em muitas de suas unidades para rastrear trabalhadores, em um esforço para ajudar a impedir a propagação do novo coronavírus.

"Há mais de 40 anos, a FLIR fornece tecnologia avançada de geração de imagens térmicas para as forças armadas americanas - em suas aeronaves, helicópteros, navios e forças em terra", declarou Cannon. "Estamos honrados em servir a comunidade de defesa dos EUA novamente neste esforço para proteger ainda mais os visitantes do Pentágono e apoiar a triagem da temperatura elevada da pele".

Para aplicações em prédios públicos, hospitais, aeroportos, escolas, locais de práticas esportivas ou fábricas, as câmeras EST da FLIR Systems podem ser a primeira linha de defesa na gestão dos riscos associados a uma pandemia global. Esses grupos e outros estão usando câmeras e software de imagem térmica da FLIR para realizar a triagem inicial necessária e ajudar a detectar pessoas com sinais de temperatura elevada da pele. Depois de identificados, esses indivíduos podem ser examinados com um dispositivo médico para determinar se estão com febre, um dos sintomas de uma infecção por coronavírus ou outro tipo de gripe.

A FLIR é líder global em câmeras térmicas para aplicações relacionadas à triagem da temperatura. Sua tecnologia é empregada em todo o mundo por seus clientes desde a epidemia de SARS de 2003, com funcionalidade exclusiva que inclui ferramentas de medição avançadas e alarmes para permitir decisões críticas mais rápidas.

Sobre a FLIR Systems, Inc.

Fundada em 1978, a FLIR Systems é uma empresa líder mundial em tecnologia industrial que se dedica a soluções de sensores inteligentes para aplicações de defesa, industriais e comerciais. A FLIR Systems tem como visão ser "O sexto sentido do mundo", criando tecnologias para ajudar profissionais a tomar decisões mais informadas, que salvam vidas e meios de subsistência. Para consultar mais informações, acesse www.flir.com e siga @flir.

Declarações prospectivas

