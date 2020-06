'Ele nunca vai subir com ela no altar', diz mãe da filha de George Floyd

'Ele nunca vai subir com ela no altar', diz Roxie Washington, mãe de Gianne Floyd, de apenas seis anos. (foto: Stephen Maturen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

“Ele nunca vai ver ela se formar. Ele nunca vai subir com ela no altar. Se ela tiver um problema, ela não pode mais chamar o pai”. Foi assim que a mãe da filha de George Floyd, negro americanoRoxie Washington é mãe de Gianne Floyd, de apenas seis anos. “Ele nunca vai ver ela se formar. Ele nunca vai subir com ela no altar. Se ela tiver um problema, ela não pode mais chamar o pai”. Foi assim que a mãe da filha de, negro americano assassinado por um policial branco na semana passada, em Minneapolis , nos Estados Unidos, iniciou seu pronunciamento para imprensa, nesta terça-feira.é mãe de, de apenas









Amigo de George Floyd e ex-jogador de basquete, Stephen Jackson também estava presente na coletiva. Segundo ele, os dois se conheceram ainda no Texas (estado natal de Floyd) e eram chamados de “Twins”, que na tradução significa “gêmeos”. Nesta terça, Jackson pediu justiça e reivindicou a prisão dos outros três policiais que estavam presentes durante o assassinato de Floyd.





“Isso não faz sentido, nós todos dizemos isso. Aqui, está cheio de câmeras com a intenção de gravar. Então, vocês têm isso para depois e podem provar o que aconteceu hoje. Quando vocês publicam essas filmagens no noticiário, vocês esperam que as pessoas acreditem que o vídeo é real. Estou certo ou errado? Por que isso não é tão simples?”, comentou.





Após Roxie dizer que sua filha não terá o pai para levá-la ao altar, Jackson garantiu que ele assumirá esse papel. “Sabe de uma coisa? Eu vou com ela para o altar, eu vou estar ao lado dela. Eu vou estar aqui para conseguir justiça para meu irmão”, finalizou.





Ainda pedindo justiça e a prisão dos outros policiais envolvidos na morte de George Floyd, o advogado Chris Stewart foi adiante.





“As fotos nunca morrem, mas a Justiça nunca chega e isso acontece de novo. Ninguém estava dizendo que todos os policiais que estão lá fora estão tentando matar alguém, mas quando alguma pessoa infringe a lei, ela deve ser responsabilizada. E isso sempre acontece com afro-americanos, é um círculo. Você cria um afro-americano que não tem um dos pais. Qual a razão pela qual Gianna não tem o pai? A gente tem que acabar com esse círculo. Vamos lutar, assegurar que haja novas políticas e que como essa investigação que foi anunciada hoje, nós queremos novos passos”, defendeu.

Prisão

Até o momento, apenas um policial foi preso devido à morte de George Floyd. Derek Chauvin foi acusado na sexta-feira (29) de assassinato em terceiro grau e homicídio culposo (quando não há a intenção de matar) em segundo grau.





Além dele, outros três policiais estavam na operação que culminou na morte de Floyd. Todos foram demitidos da polícia, mas, até o momento, apenas Chauvin foi preso.