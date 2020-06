Comunicado do Business Wire :The Western Union Company

A Western Union Company (NYSE: WU), líder global em pagamentos e movimentação de dinheiro entre moedas e entre países, forneceu hoje uma atualização sobre as tendências de transação da empresa para seus negócios de consumidor a consumidor (C2C) para o mês de maio de 2020, em resposta ao ambiente de negócios em evolução, em meio à pandemia da COVID-19.

Além disso, o diretor financeiro da Western Union, Raj Agrawal, comentará hoje sobre os negócios da empresa em uma apresentação na Conferência Global de Tecnologia do Bank of America.

Conforme divulgado anteriormente, na última parte do primeiro trimestre, a empresa começou a observar quedas substanciais nas transações de seus negócios entre consumidores, em decorrência da pandemia de COVID-19, com quedas de aproximadamente 30% no final de março e no início de abril. Em meados de abril, a taxa de declínio nas transações começou a melhorar, liderada pelo canal de varejo e reforçada por uma aceleração significativa no crescimento digital. A melhoria nas tendências de transações digitais e de varejo continuou durante o mês de maio, com o crescimento das transações digitais no mês, o mais alto em uma década.

Atualização do segmento de consumidor para consumidor

-0- *T Mudança ano-a-anoFinal de março - Início de abril Abril Maio Total de transações ~ -30% -21% -7% Transações digitais para transferência de dinheiro ~ 50% 77% 99% *T

"Estamos animados que nossas tendências de transações de transferência de dinheiro continuem melhorando, à medida que o efeito perturbador da COVID-19 parece estar diminuindo", disse o presidente e CEO da Western Union, Hikmet Ersek. "É importante ressaltar que o forte crescimento que estamos vendo em nossos negócios digitais é especialmente impressionante, pois nosso negócio de transferência de dinheiro digital já superava os US$ 600 milhões em receita em 2019, e confirma que nossa estratégia de crescimento com foco digital está nos posicionando bem para o futuro".

Comentários adicionais sobre as tendências comerciais do segundo trimestre

-- Nas tendências digitais, as transações pelo site westernunion.com aumentaram 39% em abril e 51% em maio.

-- Na maioria dos principais mercados de envio para o segmento C2C (entre consumidores), as tendências de transações melhoraram de abril a maio.

-- As transações de transferência digital de dinheiro representaram aproximadamente 30% das transações C2C em abril e maio.

-- A empresa fornecerá sua próxima atualização de negócios com os resultados normalmente programados para o segundo trimestre, que devem ocorrer no início de agosto.

Apresentação da Conferência

Além disso, como anunciado anteriormente, o CFO da Western Union, Raj Agrawal, se apresentará virtualmente hoje na Conferência Global de Tecnologia do Bank of America, às 15h15. Horário do Pacífico. Agrawal discutirá a estratégia de crescimento da empresa e as tendências do segundo trimestre até o final de maio.

Investidores e partes interessadas poderão ouvir a apresentação via webcast em http://www.westernunion.com, na seção de relações com investidores. O webcast arquivado estará disponível aproximadamente uma hora após a conclusão da apresentação.

Sobre a Western Union

A Western Union Company (NYSE: WU) é líder global em movimentação internacional de fundos em múltiplas moedas. Nossa plataforma omnicanal conecta os mundos digital e físico, e possibilita que consumidores e empresas enviem e recebam fundos, e façam pagamentos de modo rápido, fácil e confiável. Em 31 de março de 2020, nossa rede contava com mais de 550 mil agências de varejo que oferecem serviços de nossas marcas em mais de 200 países e territórios, com a capacidade de enviar dinheiro a bilhões de contas. Além disso, o site westernunion.com, nosso canal de mais rápido crescimento em 2019, está disponível em mais de 75 países e outros territórios para movimentar dinheiro em todo o mundo. Com alcance global, a Western Union movimenta fundos para conectar melhor famílias, amigos e empresas, permitir inclusão financeira e apoiar o crescimento econômico. Para obter mais informações, acesse www.westernunion.com.

Relações com a mídia: Pia De Lima +1 (954) 260-5732 Pia.DeLima@westernunion.com

Relações com investidores: Brendan Metrano +1(720) 332-8089 Brendan.Metrano@westernunion.com

