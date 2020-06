Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A Andersen Global anunciou sua colaboração com a firma de consultoria tributária MS Partner, sediada em Doha, aprofundando a presença da organização no Catar e expandindo sua plataforma global.

A MS Partner foi fundada em 2018 e conta com dois sócios e mais de 10 profissionais especializados em serviços tributários a diversos clientes internacionais - pessoas físicas e jurídicas - privados e públicos. O presidente da MS Partner, Sua Excelência Shaikh Sultan Bin Jassim Bin Mohammed Al Thani, é um líder de negócios de destaque no Estado do Catar.

"Valorizamos nossos clientes e pessoas, e mantemos os mais elevados padrões profissionais", afirmou o diretor geral Manikandan Rajan. "Observamos a Andersen Global crescer tanto regional como globalmente, e a organização estabeleceu o padrão para oferecer aos clientes o melhor serviço da categoria, de maneira independente e contínua. Estamos ansiosos para trabalhar lado a lado com nossa firma colaboradora em Doha, a Al-Khalifa Law, bem como todas as firmas colaboradoras e firmas associadas da Andersen Global."

"Mani e sua equipe proporcionam o tipo de conhecimento, boa gestão e profissionalismo necessários para serem líderes em seu mercado", declarou Mark Vorsatz, presidente do conselho da Andersen Global e CEO da Andersen. "A consultoria tributária é um setor em expansão no Oriente Médio, especialmente com importância na diversificação das economias. Continuamos ampliando nossa capacidade nessa região para podermos atender ainda melhor a nossos clientes. A combinação da MS Partner e da Al-Khalifa Law cria uma plataforma muito impressionante e competitiva para a presença de nossa organização no Catar."

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas, compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica de todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de cinco mil profissionais no mundo todo e está presente em mais de 172 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

