Wall Street fecha em alta

As ações de Wall Street continuaram avançando nesta terça-feira, terminando solidamente mais altas, com os investidores concentrando-se no impulso das medidas de estímulo e na reabertura econômica mais do que os protestos em massa que ocorrem nas cidades dos Estados Unidos.

O Dow Jones Industrial Average fechou com um ganho de 1,1% em 25.742,65 unidades. O índice ampliado S&P; 500 subiu 0,8% para encerrar o dia enquanto 3.080,82 unidades, enquanto o tecnológico Nasdaq Composite Index teve alta de 0,6%, a 9.608,37 unidades.