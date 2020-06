Tempestade Amanda deixa 22 mortos em El Salvador, Guatemala e Honduras

A tempestade tropical Amanda deixou 22 mortos ao passar por El Salvador, Guatemala e Honduras no último final de semana, de acordo com os últimos balanços divulgados nesta terça-feira por esses países, que permanecem em alerta para as chuvas causadas pela tempestade tropical Cristóbal, no Golfo do México.

Em El Salvador, o país que mais impactou, o número de mortos subiu de 15 para 16, e as autoridades instaram a população a ficar em suas casas para evitar acidentes em estradas inundadas e expostas a deslizamentos de terra.

Amanda deixou estradas inundadas e destruídas, casas destruídas e inundadas e quedas de energia e água potável nos três países.

Em Honduras, a Comissão Permanente de Contingências (Copeco) indicou que quatro pessoas morreram devido às chuvas, o que também causou deslizamentos de terra e inundações em várias partes do país.

Na Guatemala, o Coordenador de Redução de Desastres manteve o número de mortos em dois mortos e dois feridos por fortes chuvas.

O alerta no norte da América Central permanece após a tempestade tropical Cristóbal, o terceiro ciclone da temporada de furacões no Atlântico, formado no Golfo do México, informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).