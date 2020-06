Comunicado do Business Wire :Eleveo

A ZOOM International, líder mundial em software de gravação de conformidade omnichannel, otimização da força de trabalho (WFO) e proteção de receita para centros de contato, começará a fazer negócios apenas a partir de 2 de junho de 2020.

Por mais de 20 anos, a ZOOM International é uma fornecedora líder de software de otimização da força de trabalho no setor de centro de contatos. Desde o início, fomos abordados para resolver um problema de conformidade com a gravação de chamadas. Construímos uma solução criativa de software em tempo recorde e começamos uma jornada atravessando continentes, empregando centenas de colegas e, finalmente, melhorando as operações, a conformidade e a experiência do cliente para milhares de clientes em 94 países, por meio de mais de 550 parceiros de canal no setor de comunicações.

Com o tempo, obtivemos uma pontuação de 88 NPS dos clientes e parceiros da ZOOM International por nosso suporte de classe mundial e produtos inovadores da WFO. Acreditamos que este é um resultado direto de nosso objetivo principal; criar ótimas experiências para os clientes e atender às necessidades de outras pessoas: funcionários, parceiros e usuários finais. A marca ZOOM International nos serviu bem.

Então, por que mudar de marca agora? Como em todas as iniciativas estratégicas de negócios, há muitos motivos, mas aqui estão os mais impactantes:

-- Nossa estratégia de plataforma de software culminou em uma nova base de nuvem nativa para nossos produtos, abrindo novos serviços, produtos, preços e modelos de assinatura. Com novos recursos aprimorados de plataforma e produto, sentimos que merecia um novo nome e aparência.

-- Além disso, estamos dedicados à melhoria constante. Nossa missão é elevar cada encontro, que se concentra diretamente em elevar o envolvimento dos funcionários, elevar a experiência do cliente e, é claro, aumentar a eficiência de cada interação de canal com um foco distinto na conformidade.

A empresa que criamos há 20 anos é uma empresa muito diferente da que somos hoje. Estamos nos adaptando às novas necessidades de negócios e de mercado, atendendo a um público mais amplo e migrando para uma estratégia nativa de assinatura e nuvem.

A partir de 2 de junho de 2020, a ZOOM International começará a fazer negócios sob a marca eleveo. Todos os produtos e soluções de software fabricados pela ZOOM International (incluindo OEMs) serão desenvolvidos, comercializados, vendidos e suportados com o nome onze. Além do nome, lançaremos um novo software como serviço oferecendo a semana de 17 de agosto, que chamamos de eleveo como um serviçoque permite aos clientes assinar produtos eleveo sem o ônus de hospedá-los e com menor custo inicial.

Talvez as razões sejam melhor explicadas pelo nosso CEO Brian Shore: "Estamos muito satisfeitos em anunciar nosso novo nome e marca - Eleveo! Eleveo está intimamente ligado à palavra latina "elevo", que significa elevar ou elevar. Quando pensamos em nossa missão e em como realmente queremos servir aos outros. Quando pensamos em nossos produtos e soluções e nos problemas que resolvemos. Sentimos que Eleveo, em uma palavra, define universalmente nossa marca, nossa cultura e nossa paixão por servir aos outros!"

Enquanto nosso nome mudou, nossa cultura não! Atender às necessidades dos outros e elevar todos os encontros é a promessa da nossa marca! Continuaremos a inovar, oferecer maior flexibilidade e fazer negócios à maneira eleveo.

A ZOOM orienta os centros de contato para aumentar a receita e diminuir o desgaste do cliente, elevando cada encontro com o cliente. Nosso software captura o sentimento do cliente, fornecendo um verdadeiro norte para orientar os centros de contatos na medição de pessoas, processos, tecnologias e ativos.

Até o momento, a ZOOM já ajudou mais de 2200 clientes e parceiros em todo o mundo, desde centros de contato com menos de 100 agentes a marcas como Amerigas, IBM, Homecredit, Finansbank, Tata Sky, Generali, Allianz e Vodafone em 90 países. Mais informações podem ser encontradas em zoomint.com ou no Twitter @zoomint.

A Eleveo foi criada para fornecer soluções simplificadas para problemas complexos de centro de contatos. Nossos produtos fornecem apenas os recursos necessários para elevar as operações e processos do centro de contatos, são construídos usando estruturas modernas e tecnologias nativas da nuvem para escalar ou hospedar-se em qualquer lugar. Os produtos Eleveo nascem da ZOOM International, com sua rica história WFO, produtos premiados, entrega e reputação excepcionais por serviços de classe mundial.

