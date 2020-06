Comunicado do Business Wire :PVH Corp.

PVH Corp. (NYSE:PVH), proprietário de um portfólio de marcas icônicas, incluindo TOMMY HILFIGER e CALVIN KLEIN, anunciou hoje que Daniel Grieder está deixando o cargo de CEO, Tommy Hilfiger Global & PVH Europe, após 23 anos em várias funções de gerenciamento dentro da organização, e deixará a empresa para buscar outros interesses. Martijn Hagman sucederá Grieder e se tornará o novo CEO da Tommy Hilfiger Global & PVH Europe, a partir de 2 de junho de 2020.

Atualmente, Hagman é diretor de operações da Tommy Hilfiger Global & PVH Europe e diretor financeiro da Tommy Hilfiger Global, supervisionando operações, finanças, transformação digital de negócios, tecnologia, desenvolvimento de negócios e o programa de sustentabilidade global da Tommy Hilfiger. Ele é um veterano de 12 anos da equipe de liderança de Tommy Hilfiger e tem sido fundamental na impressionante expansão global de Tommy Hilfiger e na estratégia que levou ao crescimento consistente da PVH Europa, ano após ano.

"Tommy Hilfiger Global e PVH Europe entraram neste ano no mesmo caminho de sucesso em que estão, com fortes tendências de vendas e aprimorando o conhecimento da marca e se conectando com os consumidores", afirmou Manny Chirico, presidente e CEO da PVH Corp. "Daniel foi um defensor do crescimento de nossas capacidades de inovação e expansão do alcance da TOMMY HILFIGERem todo o mundo, sempre buscando uma mentalidade sustentável, centrada no consumidor e com foco digital, enquanto cria uma equipe de gerenciamento muito forte".

"Foram 23 anos fenomenais", afirmou Grieder. "Como estamos no meio dessa mudança sísmica em nosso setor, nos encontramos em uma posição única para fazer uma mudança que, acredito eu, nos levará a uma nova era para a marca. É uma sensação boa saber que posso passar meu lugar para Martijn - ele tem sido um verdadeiro amigo, confidente de confiança e copiloto de confiança nos últimos 12 anos dessa jornada. Nunca há um momento perfeito para deixar uma organização que você ama; as opções são sair tarde demais ou muito cedo, e eu sabia que queria fazer essa mudança enquanto ainda tinha o otimismo, a energia e a paixão que sempre segurei em minha carreira ".

Sob a liderança empresarial de Grieder, Tommy Hilfiger foi posicionada como uma empresa líder em estilo de vida, com as melhores iniciativas de produtos, engajamento do consumidor, digitalização e responsabilidade corporativa. Desde que Grieder se tornou CEO da Tommy Hilfiger Global & PVH Europe, em 2014, os negócios da Tommy Hilfiger cresceram de US$ 6 bilhões para mais de US$ 9 bilhões em vendas no varejo em 2019 e os negócios europeus da Calvin Klein mais que dobraram em receitas e ganhos.

Stefan Larsson, presidente da PVH, afirmou: "Juntos, Daniel e Martijn instilaram uma visão focada no futuro, colocando os consumidores em sua essência e criando uma cultura direcionada aos produtos. Somos gratos pelos muitos anos de forte liderança e grandes realizações de Daniel. Tenho imensa confiança em Martijn como líder, que possui um profundo conhecimento dos fatores subjacentes aos valores dos negócios. Sua mentalidade centrada no consumidor e sua liderança focada digitalmente guiarão com sucesso a próxima era de crescimento sustentável e lucrativo para a Tommy Hilfiger e a região europeia".

Afirmou Hagman, "É uma honra continuar a desenvolver as conquistas da marca TOMMY HILFIGER e PVH Europe juntamente com uma equipe de gerenciamento excepcional e apaixonada. Meu agradecimento a Daniel vai muito além do apoio inabalável, das oportunidades de desenvolvimento e da liderança que ele forneceu ao longo dos anos. Estamos confiantes em continuar executando o plano estratégico atual, e nosso foco para os próximos meses será a fase de recuperação e recuperação de nossos negócios globais da pandemia de COVID-19".

Grieder ajudará na transição de suas responsabilidades nos próximos meses para garantir uma transição tranquila e bem-sucedida.

Grieder e Hagman trabalham lado a lado com o fundador e designer principal da marca, Tommy Hilfiger, há muitos anos.

"Minha crença e entusiasmo pelo futuro de nossa marca nunca foram tão fortes", afirmou Tommy Hilfiger. "Os maiores presentes de Daniel para nossa organização foram conectar mais fortemente a marca com nossos consumidores e criar uma cultura dentro da organização que se dedica a permanecer na vanguarda do produto, inovação e cultura. Martijn está nessa jornada e, juntos, continuaremos escrevendo o futuro de nossa marca. Junto com nossos parceiros e consumidores em todo o mundo".

