Congresso dos EUA interrogará alto funcionário demitido por Pompeo

Os legisladores dos Estados Unidos pretendem questionar um alto funcionário demitido a pedido do secretário de Estado Mike Pompeo em uma investigação sobre a legalidade dessa demissão, disseram fontes do Congresso nesta terça-feira.

Senadores e representantes republicanos e democratas foram convidados a questionar o ex-inspetor geral do Departamento de Estado Steve Linick nesta quarta-feira, disse um consultor que trabalha na investigação.

Mais tarde, os legisladores divulgarão uma transcrição da sessão, que será virtual devido a medidas de precaução para o coronavírus, acrescentou a fonte.

O presidente Donald Trump demitiu Linick em 15 de maio, seguindo uma recomendação de Pompeo, que disse não ter motivos para oferecer uma explicação.

Os parlamentares estão avaliando se a demissão foi um ato ilegal de punição, já que Linick havia aberto uma investigação sobre Pompeo.

Assessores legislativos disseram que Linick investigava as alegações de que Pompeo havia pedido à equipe do Departamento de Estado que fizesse tarefas pessoais, como passear com seu cachorro.

O deputado democrata Eliot Engel, que chefia o Comitê de Relações Exteriores da Câmara, disse que Linick também está revendo uma declaração de emergência que permitiu ao secretário de Estado ignorar a oposição no Congresso a uma venda de armas à Arábia Saudita.

Os parlamentares dizem que Pompeo, que chamou as alegações de "insanas", não cooperou com as investigações.