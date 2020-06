O atacante francês do Real Madrid, Karim Benzema, disse nesta terça-feira que está ansioso para voltar aos gramados antes da retomada da Liga no dia 11 de junho.

"Queremos muito voltar à competição e vencer, vencer jogos", afirmou Benzema aos canais de mídia do clube após o treino da manhã. "O primeiro jogo é muito importante contra o Eibar, aqui em casa, e vamos dar tudo até o fim", acrescentou o jogador francês.

O Real Madrid, segundo na tabela, dois pontos atrás do líder Barcelona, retorna às competições no dia 14 de junho contra o Eibar na 28ª rodada. O futebol espanhol está paralisado desde 12 de março devido à pandemia de coronavírus.

"Dois meses sem tocar na bola é um pouco difícil", acrescentou Benzema, antes de afirmar que "agora estamos bem e vamos continuar trabalhando juntos com a bola".

"Hoje (terça-feira) fizemos um jogo (no treino) e as sensações foram muito boas para todos", contou o atacante francês, cuja equipe pode voltar a treinar em grupo a partir de segunda-feira, seguindo o protocolo sanitário da Liga para a retomada do campeonato.

"A mensagem de Zizou (o técnico Zinedine Zidane) é aproveitar, desfrutar o futebol", disse o atacante francês, que gostaria de poder voltar a jogar com a presença dos torcedores nas arquibancadas.

"Será diferente, é claro, sempre precisamos dos torcedores", disse ele, antes de concluir que, mesmo sem o incentivo da torcida por perto, "sabemos que temos que vencer os jogos e vamos até o limite".