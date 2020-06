Comunicado do Business Wire :Triton Digital

Triton Digital®, a líder global em tecnologia e serviços para o setor de áudio digital e podcast, divulgou hoje a expansão multilíngue da plataforma de gerenciamento de podcast Omny Studio. Além de inglês, o famoso CMS de podcast está agora disponível para uso em francês, espanhol e português, com idiomas adicionais em breve.

A plataforma Omny Studio conta com a confiança das principais organizações de rádio, podcast, notícias e esportes de todo o mundo, incluindo Bell Media, CRP Radios, DigitalMDE, Grupo Bluradio, Cumulus Media, Stitcher e muitas outras.

"Com a familiaridade e o consumo de podcast em ascensão em todo o mundo, vemos um aumento na adoção de software em todas as regiões geográficas", disse Sharon Taylor, diretora administrativa da Triton Digital. "Continuamos comprometidos a fornecer ao setor global de áudio e podcast digital uma tecnologia que não seja apenas abrangente e poderosa, mas também fácil de usar. O suporte multilíngue é um componente essencial dessa estratégia, e esperamos expandir continuamente a lista de idiomas disponíveis nos próximos meses."

"Podcasting é um componente muito importante de nossa estratégia geral de áudio digital, e a plataforma e a equipe experiente da Omny Studio desempenharam um papel crítico em nosso sucesso", disse Leo Carbonell, chefe da área digital do Grupo Jovem Pan (Brasil). "A capacidade de usar a plataforma em português nos permitiu aumentar significativamente nossa eficiência, possibilitando criar, editar e compartilhar nosso conteúdo mais rapidamente com uma ampla gama de usuários de cada um de nossos mercados."

Além de CMS multilíngue, a plataforma Omny Studio também dá suporte à tradução de players para inserção de vídeo que correspondem ao idioma do navegador do usuário. Atualmente, o suporte para idiomas dos players para inserção de vídeo inclui francês, espanhol, português, árabe e japonês.

Para obter mais informações sobre o suporte para idiomas da plataforma Omny Studio, entre em contato pelo e-mail Solutions@TritonDigital.com.

Sobre a Triton Digital

Triton Digital® é a líder global em tecnologia e serviços para o setor de áudio digital e podcast. Operando em mais de 45 países, a Triton fornece tecnologia inovadora que habilita emissoras, podcasters e serviços de música on-line para desenvolver seu público, maximizar a receita e simplificar suas operações diárias. Além disso, a Triton impulsiona o setor de áudio on-line global com Webcast Metrics®, o serviço líder em medição de áudio on-line e métricas de podcast, um dos primeiros serviços de medição de podcast certificados pelo IAB no setor. Com integridade, excelência, trabalho em equipe e responsabilidade inigualáveis, a Triton mantém o compromisso de conectar áudio, público e anunciantes para impulsionar continuamente o crescimento do setor on-line global. A Triton Digital é uma subsidiária integral da The E.W. Scripps Company (NASDAQ: SSP). Para obter mais informações, acesse o site www.TritonDigital.com.

