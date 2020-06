Coronavírus: Papa Francisco reza pelos pobres da Amazônia

27 de outubro de 2019: Papa Francisco recebe planta oferecida por nativa da Amazônia enquanto celebra a missa de encerramento do Sínodo na Amazônia na Basílica de São Pedro, no Vaticano (foto: Andreas SOLARO / AFP)

O papa Francisco pediu nesta terça-feira (2), em suas contas no Twitter, orações pela Amazônia, região "duramente provada pela pandemia" do coronavírus Sars-CoV-2.





líder católico ter alertado, no último domingo (31), sobre a situação dos povos amazônicos. "Invoquemos o Espírito Santo para que dê luz e força à Igreja e à sociedade na Amazônia, duramente provada pela pandemia. Rezo pelos mais pobres daquela querida região e de todo o mundo e faço o apelo para que não falte a ninguém os cuidados de saúde", disse o Papa no Twitter.



Floresta Amazônica é uma das bandeiras do pontificado de Francisco e foi tema de um Sínodo dos Bispos em outubro do ano passado, quando a Igreja também discutiu novas formas de evangelizar indígenas.



Os quatro estados com maior incidência do novo coronavírus no Brasil ficam na Amazônia: Amapá (11.694 casos para cada 1 milhão de habitantes), Amazonas (10.079/1 milhão de hab.), Acre (7.173/1 milhão de hab.) e Roraima (6.095/1 milhão de hab.), sendo que os dois primeiros já têm mais contágios em relação ao tamanho da população do que todas as regiões da Itália, que chegou a ser o país mais atingido pela pandemia. (ANSA)