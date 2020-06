Comunicado do Business Wire :Newmont Corporation

A Newmont Corporation (NYSE: NEM; TSX: NGT; a "Newmont" ou a "empresa") anunciou hoje a publicação de seu Relatório de Sustentabilidade 2019, "Beyond the Mine" (Para além da mina, em tradução livre), uma divulgação ampla e transparente do desempenho ambiental, social e de governança (environmental, social and governance, ESG) da empresa.

"Nosso relatório de sustentabilidade proporciona a investidores e outras partes interessadas um panorama transparente e detalhado de nosso desempenho em segurança, meio ambiente e social", explicou Tom Palmer, presidente e CEO da empresa. "Em 2019, concluímos duas operações transformadoras enquanto aprimorávamos nosso desempenho de ESG para seguirmos condizentes com nossa posição de empresa de ouro mais importante do mundo".

São alguns dos destaques presentes no Relatório de Sustentabilidade 2019 da Newmont:

-- Nenhuma ocorrência de fatalidade em locais de trabalho e uma revisão global da cultura de segurança, que identificou diversas oportunidades para aperfeiçoar o programa de gestão de riscos de fatalidades da Newmont e melhorar a forma de abordar tais riscos.

-- Reforço da gestão de rejeitos e mais transparência por meio de um novo site sobre rejeitos, que apresenta detalhes sobre todas as 104 barragens de rejeitos em locais de operação, joint ventures, subsidiárias e locais legados da Newmont.

-- Redução da intensidade de emissões de gases do efeito estufa (GEE) em 13,7%, na comparação com o parâmetro de 2013, o que representa o atingimento de aproximadamente 83% da meta da Newmont de reduzir em 16,5% a emissão desses gases até o final de 2020.

-- Envolvimento com o governo, a comunidade e prestadores de serviços para solucionar uma controvérsia na operação de Peñasquito, México, que resultou na celebração de um acordo hídrico de 30 anos com a comunidade de San Juan de Cedros e na assinatura de um memorando de entendimento para um plano de investimento e desenvolvimento social que detalha os compromissos da Newmont com a comunidade.

-- Criação do Centro Global para Relacionamentos com Comunidades Indígenas e do Conselho Consultivo para Assuntos Canadenses e Indígenas, com o objetivo de aprimorar a abordagem global da Newmont em seus relacionamentos com populações indígenas e assegurar o cumprimento de todos os compromissos assumidos com as First Nations no Canadá e em outros países.

O relatório também inclui uma atualização sobre os esforços da Newmont, como medidas de proteção em locais de operação e o estabelecimento de um fundo de US$ 20 milhões para apoiar comunidades, com o objetivo de administrar os impactos gerados pela pandemia de Covid-19.

Os esforços da Newmont em matéria de sustentabilidade foram reconhecidos por diversas organizações independentes:

-- Pelo quinto ano seguido, a Newmont foi considerada a melhor mineradora de ouro no Índice Mundial de Sustentabilidade Dow Jones (Dow Jones Sustainability World Index, DJSI).

-- A Newmont obteve classificação "B" da CDP por seu desempenho relativo a mudanças climáticas e segurança hídrica em 2019.

-- A Newmont foi adicionada à avaliação de 2019 da Referência Corporativa de Direitos Humanos (Corporate Human Rights Benchmark, CHRB) e classificada na 12.ª colocação dentre mais de 200 empresas avaliadas em relação aos critérios de desempenho da CHRB em matérias de direitos humanos.

-- Pelo seguindo ano consecutivo, a Newmont foi incluída no Índice de Igualdade de Gênero da Bloomberg (Gender-Equality Index, GEI) por suas iniciativas para promover mulheres qualificadas no ambiente de trabalho.

-- A Newmont foi considerada a melhor mineradora na lista das 100 Melhores Cidadãs Corporativas da CR Magazine e na lista das Empresas Mais Admiradas do Mundo de 2020, elaborada pela FORTUNE.

-- A Newsweekincluiu a Newmont em sua primeira lista de Empresas Mais Responsáveis dos Estados Unidos, relativa a 2020.

Para suprir as necessidades de investidores e de uma faixa mais ampla de partes interessadas, o Relatório de Sustentabilidade 2019 da Newmont foi elaborado de acordo com a opção de núcleo padrão da GRI (anteriormente denominada Global Reporting Initiative), o que inclui o suplemento da GRI relativo ao setor de mineração e metais, e segue os padrões contábeis de sustentabilidade em metais e mineração do Conselho de Padrões Contábeis de Sustentabilidade (Sustainability Accounting Standards Board, SASB), a estrutura preferencial de investidores. Além disso, as informações sobre mudanças climáticas do relatório são condizentes com as diretrizes de prestação de contas da Força-Tarefa para Divulgações Financeiras relativas ao Clima (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD).

As questões e métricas abordadas no relatório "Beyond the Mine" foram selecionadas com base em um amplo envolvimento com funcionários e líderes da Newmont, em um grupo especialmente reunido de formadores de opinião provenientes de organizações não governamentais e da comunidade de investidores de todo o mundo, bem como no envolvimento prático e em avaliações realizadas junto ao conselho de administração do Comitê de Segurança e Sustentabilidade da Newmont.

O relatório demonstra o compromisso da Newmont de divulgar seu desempenho - inclusive dados relativos a locais de operação - sobre seus temas de sustentabilidade mais substanciais. O relatório na íntegra, juntamente com tabelas de dados de ESG e um amplo índice de conteúdos relativos a GRI/SASB/TCFD, está disponível em um documento para download no site da Newmont.

Sobre a Newmont

A Newmont é a principal empresa de ouro do mundo e produtora de cobre, prata, zinco e chumbo. O portfólio de ativos, perspectivas e talentos de padrão internacional da empresa está fundamentado em jurisdições de mineração favoráveis na América do Norte, América do Sul, Austrália e África. A única produtora de ouro listada no índice S&P; 500, a Newmont é amplamente reconhecida por suas práticas ambientais, sociais e de governança. A empresa é líder do setor em geração de valor, respaldada por sólidos padrões de segurança, execução superior e proficiência técnica. A Newmont foi fundada em 1921 e atua como empresa de capital aberto desde 1925.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200601005761/pt/

Contato com a mídia Omar Jabara 303-837-5114 omar.jabara@newmont.com

Contato com investidores Jessica Largent 303-837-5484 jessica.largent@newmont.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.