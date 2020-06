Vasco confirma que 16 jogadores testaram positivo para COVID-19

O Vasco da Gama anunciou no domingo que 16 de seus jogadores testaram positivo para a COVID-19.

O clube carioca realizou 350 testes, incluindo jogadores, comissão técnica, parentes e pessoas próximas à equipe, informou o diretor médico Marcos Teixeira em uma transmissão de vídeo pelo canal Vasco TV no YouTube.

"Observamos 16 atletas que vieram com exames positivos. Eles são isolados do grupo, vão continuar com contato médico e exames seriados até que tenhamos certeza de que eles não poderão mais transmitir esse vírus para o restante do elenco", detalhou Teixeira.

O médico explicou que estão sendo realizados testes rápidos e RT-PCR de forma programada. Os exames são feitos semanalmente como medida de controle.

Teixeira disse que aproximadamente 30% das pessoas observadas "já entraram em contato com o novo coronavírus", incluindo três dos jogadores do clube.

O Vasco da Gama defende a retomada das atividades esportivas no país, paralisadas há mais de dois meses devido às medidas de quarentena e distanciamento social impostas pelas autoridades regionais e municipais para conter a propagação da doença.

Algumas equipes, no entanto, retomaram os treinos presenciais em maio.

O Brasil registrou 514.849 casos e 29.314 mortes por coronavírus no domingo. É o segundo país do mundo em casos e o quarto em óbitos.

O presidente Jair Bolsonaro insiste desde o início da crise em criticar as medidas de confinamento devido ao impacto na economia. Em vários discursos, ele também opinou que o futebol deveria voltar aos gramados.

Os presidentes de Vasco e Flamengo, Alexandre Campello e Rodolfo Landim, se reuniram com Bolsonaro há quase duas semanas para conversar sobre o tema.